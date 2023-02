T.-N.-L. débourse plus de 2,4 M$ par an pour loger des personnes sans-abri à l’hôtel

À cause de l’augmentation du nombre de personnes sans-abri, les refuges sont remplis au maximum. La fin de semaine dernière, 280 personnes ont dormi dans des abris d’urgence, quatre fois plus qu’avant la pandémie.

Lorsqu’il n’y a plus de lits disponibles chez les organismes communautaires à but non lucratif, le gouvernement paie des chambres d’hôtel pour loger ceux qui n’ont nulle part où aller.

En moins de cinq ans, le budget consacré à l’hébergement d’urgence hors des refuges a augmenté de 1904 %.

Durant l’exercice financier 2018-2019, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador avait versé 190 912 $ à des propriétaires ou entreprises privées pour loger des personnes sans-abri.

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice financier 2022-2023, cette somme atteint 2 423 128 $.

Un hôtel devenu principal refuge de la province

L’hôtel Labrador Inn, à Happy Valley-Goose Bay, est pratiquement devenu l’un des principaux refuges pour personnes sans-abri dans la province.

Le gouvernement y paie les chambres d’hôtel d’environ 25 personnes. Dans les neuf premiers mois du présent exercice financier, l’hôtel qui accueillait autrefois surtout des voyageurs passant par le Labrador a reçu du gouvernement 1,3 million de dollars.

John Abbott, ministre responsable de la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, reconnaît que le nombre de lits dans les refuges des organismes communautaires n’est plus suffisant. Le gouvernement doit se tourner vers les propriétaires privés, bien souvent des hôteliers.

On a eu besoin d’eux plus souvent ces derniers temps , a affirmé M. Abbott. Ça nous est utile pour répondre aux besoins immédiats pendant que nous planifions pour diminuer à moyen et long termes la dépendance aux refuges .

Il note qu’un nouveau refuge d’urgence d’une trentaine de lits doit être créé dans la région de Saint-Jean, bien qu’on ne sache pas encore quand il verra le jour.

John Abbott est ministre responsable de la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC / Curtis Hicks

Aussi, un projet a été proposé en novembre pour Happy Valley-Goose Bay. Il s’agit d’un édifice qui offrirait notamment une vingtaine de logements supervisés, divers services, et 30 lits d’urgence.

À Happy Valley-Goose Bay, le gérant du Labrador Inn, Bill Dormody, dit faire ce qu’il peut pour ne pas que des gens dorment dehors en hiver, mais reproche au gouvernement de ne pas s’attaquer aux causes premières, comme le manque de logement et leurs prix trop élevés, ainsi que les autres facteurs de santé qui contribuent à l’itinérance.

Mettre les gens dans un dortoir ne règle pas les conditions qui les ont amenés ici , déclare-t-il.

La situation est difficile pour le personnel des hôtels, ajoute Bill Dormody. Il dit qu’on leur demande pratiquement d’être des travailleurs sociaux ou des thérapeutes pour la clientèle. Ils se sentent impuissants face à cette misère, et cela est difficile pour leur moral.

Bill Dormody, gérant du Labrador Inn, à Happy Valley-Goose Bay. Photo : CBC / Rafsan Faruque Jugol

Bill Dormody en a aussi contre le manque d’empathie et de solidarité de certains membres de la communauté, qui s’opposent à la proposition de logement supervisé. Il dénonce ce qu’il appelle la mentalité du pas dans ma cour .

Même si la population d’Happy Valley-Goose Bay représente environ 1,6 % de celle de toute la province, on y retrouve environ 21 % des clients des refuges. L’an dernier, la ville estimait qu’environ 80 personnes campaient dans son réseau de sentiers, comparativement à une vingtaine, cinq ans plus tôt.

Le gérant du Labrador Inn souligne que les propriétaires de l’hôtel comptaient transformer l’endroit en maison pour retraités. Il redoute que le projet de logement supervisé avorte, ou qu’il ne soit pas complété avant la disparition de l’hôtel. Un jour, nous ne serons plus là. Alors qu’est-ce qu’il va arriver? , demande-t-il.