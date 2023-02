Le projet de loi pour éliminer les agences bien reçu dans la région

Pour les syndicats qui représentent les travailleurs de la santé dans la région, il s'agit d'un pas dans la bonne direction.

En point de presse mercredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé son plan de match pour stopper le recours massif aux agences dans le réseau public.

Il souhaite réintégrer des professionnels dans le réseau public, imposer des tarifs maximums aux agences et imposer des pénalités aux CISSS qui abuseraient du recours au privé.

Tout un défi en Abitibi-Témiscamingue, où la main-d'oeuvre indépendante a coûté plus de 71 millions de dollars au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue l'an dernier.

Concrètement, il faut prendre le temps, parce que chaque mois, ce sont 130 infirmières et 100 infirmières auxiliaires qui viennent travailler ici et 90 % d'entre elles ne vivent pas ici. Alors, même si on parle de les réintégrer dans le réseau, ça ne veut pas dire qu'elles vont travailler dans la région. Ça va donc avoir des impacts, alors il faut voir ça à moyen terme, mais c'est un pas dans la bonne direction quand même , soutient Jean-Sébastien Blais, président régional de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

Des conditions de travail à améliorer

À l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le syndicat qui représente entre autres les préposés aux bénéficiaires, la fin des agences de placement passe avant tout par l'amélioration des conditions de travail dans le réseau public.

« Oui, il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail. Est-ce qu'on est capables de faire des aménagements d'horaire? Parfois, il y a des gens qui veulent avoir des congés sans solde pour s'occuper de leurs enfants ou de leur parents. Ils décident de démissionner du réseau et de se faire engager par une agence. » — Une citation de Carl Verreault, représentant national de l’APTS

De son côté, la direction du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a répondu par courriel vouloir prendre le temps d'analyser le projet de loi avant de le commenter.