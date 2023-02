Stationnement à étages : une maquette en relief présentée par Saguenay

Les citoyens estiment que le deuxième règlement de zonage adopté par la Ville en décembre contrevient au plan d'urbanisme qui protège ce corridor visuel donnant sur la rivière Saguenay.

Josée Néron, qui habite dans le secteur, a précisé que le terrain visé par le stationnement de l'hôpital de Chicoutimi était destiné à un parc des bâtisseurs en hommage aux Augustines.

L'ancien député bloquiste de Chicoutimi-Le Fjord, Robert Bouchard, a témoigné à son tour. Ancien directeur des Loisirs et des parcs à la Ville de Chicoutimi, il estime que la masse de béton de trois étages imposerait une importante contrainte sur une vue tout aussi importante pour Saguenay que le château Frontenac pour Québec où le mont Royal à Montréal.

Le point le plus élevé du stationnement à étages aurait une altitude maximale de 61 mètres, alors que le Saguenay se trouve au niveau de la mer. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Deux autres témoins du groupe de citoyens ont expliqué comment le stationnement, qui s'élèverait à 61 mètres au-dessus du niveau du Saguenay, cacherait une grande portion du paysage.

Nos arguments sont grosso modo les mêmes, c'est qu'on affecte de façon importante la percée visuelle et on affecte de façon très importante le fameux parc de l'hôpital et encore la création d'un parc de prestige, tout ça étant prévu dans le plan d'urbanisme , a commenté Yves Laperrière, qui représente les citoyens.

La maquette montre en blanc le futur bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Une maquette présentée

De son côté, la Ville de Saguenay a fait entendre le chargé de projet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) pour expliquer l'impact du stationnement sur le paysage. Jean Paquet a expliqué que les 630 cases de stationnement remplaceront celles qui seront enlevées avec la construction d'un nouveau bloc opératoire, sans en ajouter une seule. Il réitère que le projet se veut aussi discret que possible.

Alors que les citoyens croient qu'une partie du Saguenay sera cachée par des automobiles stationnées, le CIUSSS réplique qu'aucun véhicule ne sera plus haut que les arbres qui cachent déjà la rivière elle-même.

Jean Paquet ajoute que la partie élevée du stationnement sera reboisée pour cacher les véhicules sans obstruer le paysage.

Une maquette en relief préparée par le CIUSSS a été présentée. Pour la voir, la juge Sandra Bilodeau a dû se déplacer dans les locaux du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme situés de l’autre côté de la rue Racine.

Elle a notamment permis de montrer la vue qu’aurait un piéton sur la rue Jacques-Cartier.

Selon la maquette préparée par le CIUSSS, voici à quoi ressemblerait la vue pour un piéton sur la rue Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Les arbres [déjà existants], ce sont eux qui créent la barrière visuelle qui obstrue la vue , a expliqué Jean Paquet.

C'est la seconde fois que la Commission municipale se penche sur le dossier du stationnement de l'hôpital de Chicoutimi. La même juge avait conclu que le premier règlement de Saguenay était illégal, ce qui a forcé l'adoption de ce second règlement maintenant contesté.

Les audiences se poursuivent jeudi.