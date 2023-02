Les néo-démocrates promettent plus de cliniques de santé familiale

Beaucoup d’Albertains n’ont pas accès aux soins primaires. À Lethbridge, à Red Deer, dans la vallée de la Bow, il n’y a pas de médecin de famille qui accepte de nouveaux patients. Je connais beaucoup de familles à Edmonton, Calgary ou dans les plus petites villes qui n’ont pas accès à un médecin de famille , a lancé la cheffe du Nouveau Parti démocratique, Rachel Notley.

Ces réseaux rassemblent divers professionnels d’horizon différents, incluant des professionnels en santé mentale, des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des diététistes, des infirmiers, des sages-femmes et des orthophonistes.

Lorsque vous vous rendez dans une clinique de santé familiale, vous avez un accès immédiat à une gamme de professionnels de soins primaires qui peuvent vous aider à répondre à un problème, à gérer une maladie chronique et à vous aider de manière générale à maintenir une bonne santé physique et mentale, ajoute Rachel Notley.

Cela signifie moins d'attente, moins de démarches pour être référé à un spécialiste et d’avoir à moins répéter son histoire à de nouvelles personnes.

Selon l’opposition, 1 million d’Albertains additionnels pourraient avoir accès à des soins médicaux près de chez eux grâce à ces changements.

Avoir un accès immédiat à des services de santé peut être une différence importante, juge la médecin Tomi Mitchell.

Quand les patients ont accès à des informations justes, à des dépistages précoces et à des visites régulières auprès d'un fournisseur de soins qui les connaît, nous avons de meilleures chances de les garder en bonne santé et de résoudre les problèmes plus tôt, dit-elle.

S’il est élu aux prochaines élections, le plan du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta serait d’embaucher immédiatement 1500 personnes additionnelles dans les cliniques de santé familiale existantes, tandis que le parti travaillerait à ouvrir 10 cliniques de santé familiale à travers la province.