Postes à la Maison des aînés de Roberval : le défi de recruter à l’extérieur du système

Le temps presse pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ne dispose plus que de quelques semaines pour combler plusieurs dizaines de postes avant que la Maison des aînés et alternative de Roberval n’ouvre ses portes.

Cette Maison sera la première à entrer en opération dans la région à la fin du mois de mars.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean fait face à un grand défi en matière de recrutement. Il doit combler près de 80 postes. Idéalement, ces ressources ne travailleraient pas déjà pour le réseau public afin de ne pas fragiliser les équipes en place dans les autres établissements.

Une journée portes ouvertes avait lieu mercredi, entre 11 h et 18 h, pour faciliter l'embauche de nouveaux travailleurs

On a des gens de plusieurs milieux qui viennent, plusieurs retraités également pour poser leur candidature aujourd’hui. […] L’objectif c’est d’aller chercher de nouvelles ressources, donc ce n’est pas d’aller chercher des ressources déjà existantes. On veut susciter l’engouement des gens qui ne sont pas dans le milieu de la santé. Ça peut être des gens qui étaient dans le domaine, mais qui sont sortis. Ça peut être des gens en formation, dans les cégeps ou les centres de formation professionnelles ou les emplois étudiants également , a indiqué Catherine Lebrun-Mathieu, directrice adjointe de proximité pour le réseau local de services (RLS) du Domaine-du-Roy.

Une trentaine de personnes, dont plusieurs retraités, sont venues prendre des informations lors de la journée de recrutement de la Maison des aînées située au 500 rue Bergeron à Roberval. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Après avoir franchi les portes, les candidats pouvaient entreprendre des démarches d’embauche accélérées.

On passe une entrevue directement sur place aujourd’hui, quand on a quatre ou cinq personnes qui ont terminé ce processus-là, on fait une visite des lieux, donc si c’est un poste au service alimentaire on va aller visiter la cuisine, si c’est un poste de préposé aux bénéficiaires, on va aller visiter une Maisonnée , a-t-elle poursuivi.

C’est en misant sur un milieu de travail moderne et attractif que le CIUSSS espère attirer les candidats.

De par la disposition des locaux, de par la grandeur, par les cuisines extraordinaires que vous allez voir à la tournée des médias, tout est fait pour les personnes aînées, tout est fait pour les jeunes adultes avec des besoins spécifiques, tout à été pensé aussi pour nos travailleurs , a exposé aux journalistes Mireille Côté, gestionnaire responsable de la Maison des aînés et alternative de Roberval