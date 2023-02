Du pain bio pour faire gonfler le rêve d’une ferme familiale

Mettre la main à la pâte pour diversifier l’offre de leur ferme, c’est la solution à la fois ingénieuse et nécessaire qu’ont trouvée Emeric Deslage et Sylviane Dutrisac en s’installant à la campagne.

On avait rêvé de cette vie, mais on n’avait jamais visualisé le pain! , souligne le boulanger autodidacte et copropriétaire de la ferme Butte et Bine, Emeric Deslage.

Sa conjointe et lui ont quitté la frénésie de Vancouver pour démarrer leur entreprise agricole en août 2020, à Williamstown, dans l’est ontarien.

La ferme Butte et Bine englobe une ferme maraîchère, un gîte agrotouristique et une microboulangerie. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

La microboulangerie, opérée par Emeric dans la cuisine familiale, est venue donner le souffle nécessaire au couple pour leur permettre de vivre de leur ferme maraîchère et gîte agrotouristique.

C’est difficile de se lancer en agriculture, surtout quand on part de zéro, qu’on n’hérite pas d’une ferme ou qu’on n’a pas fait d’études agricoles non plus , explique Sylviane Dutrisac.

Sylviane Dutrisac a renoué avec ses racines franco-ontariennes en établissant sa ferme à Williamstown. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

Nourrir sa communauté et transmettre son savoir

Les baguettes, miches et pâtisseries au levain de la ferme Butte et Bine ont rapidement trouvé preneurs dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

Le boulanger a d’abord testé l’appétit des gens du coin pour ses pains au marché fermier. Ses créations, confectionnées à partir de farines bio et locales, sont maintenant distribuées dans quatre boutiques de la région de Cornwall, en plus d’être disponibles en précommande sur le site web de Butte et Bine. Les clients peuvent aussi passer sur place les jeudis, vendredis et samedis.

Emeric Deslage partage son savoir-faire en offrant des cours d’initiation au levain naturel aux clients qui séjournent au gîte. Photo : Nicholas Seguin Creative

Celui qui a troqué la chaleur de sa Corse d’origine pour celle du four à pain transmet avec plaisir sa passion auprès des clients de son gîte. Le couple a lancé cette saison un forfait combinant atelier d’initiation au levain naturel et promenade en raquette.

Le pain au levain, c’est un long processus , précise Sylviane Dutrisac. Il y a des périodes de repos du pain, de fermentation. Il y a du temps pour se balader en raquette!

J'aime partager et si je peux donner toutes mes connaissances [...], je serai très content , ajoute son complice en affaires comme dans la vie.

Sylviane et Emeric multiplient les projets dans leur tête, mais gardent les pieds sur terre. Le boulanger rêve de cultiver son propre blé un jour. Dans un avenir plus rapproché, le couple souhaite ouvrir son propre café à la ferme, une façon de faire sortir les gens des centres urbains et surtout, de mettre en valeur les produits locaux de leur région.