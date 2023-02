Gabrielle Shonk : surmonter la pression du deuxième album

L'autrice-compositrice-interprète de Québec Gabrielle Shonk présentera le 24 février son deuxième album, Accros the room., six ans après sa première composition.

Qu’est-ce qui se retrouve sur ce nouvel opus?

C’est un album différent de mon premier. C’est une évolution qui est naturelle, un Gabrielle Shonk plus mature, très introspectif. Il y a un éventail d'émotions et d’inspirations stylistiques aussi.

Ça se tient d’un bout à l’autre parce que c’est ma voix, mon interprétation, mes compositions, mais il y a un peu de tout. Il n’y a pas deux chansons pareilles.

Pourquoi s’est-il écoulé autant de temps avant de sortir du nouveau matériel?

Le moment de création du deuxième album a été tumultueux. Je suis sortie d’une vague de deux ans après le premier disque d’avoir été partie beaucoup, de faire des spectacles.

« Quand est venu le temps de me déposer pour écrire des chansons pour le deuxième album, j’ai un peu choké. » — Une citation de Gabrielle Shonk, autrice-compositrice-interprète

Ça m’a pris du temps à comprendre ce que je voulais dire dans les chansons et comment je voulais que ça sonne. Ça été un moment de gestation. Il y a aussi évidemment eu la pandémie.

Quel a été l’impact de la pandémie sur Across the Room ?

Dans le timing, j’ai vraiment été choyée. C’était prévu que je fasse moins de spectacles pour me concentrer à la création de l'album. Le fait que tout devienne silencieux, tout était en pause, ça m’a vraiment donné l’espace et le temps pour me concentrer et terminer les créations de l’album. D’où le titre Accros the room. C’est un peu moi qui étais assise dans une pièce, pendant le confinement, à vivre avec ces chansons-là.

Est-ce que c’était anxiogène de produire un deuxième album après les bonnes réactions au premier?

Il y a comme un phénomène autour du deuxième album quand le premier a bien fonctionné. J’ai succombé à cette pression-la. C’était une pression polie, c’est pas la faute de personne.

La chanson Habit, sur le premier album avait vraiment bien fonctionné et je me demandais comment recréer ça. Mais le but, c’est pas de recréer ça finalement. Mais on veut que ça s’élève encore plus.

La pandémie m’aura permis ça. Quand j’ai commencé à faire de la musique dans le garage chez mes parents à 12 ans, ça m’a redonné ce feeling-là, de reconnecter avec le plaisir de faire la musique. Et de le faire sans attente et sans pression. C’est là que l'album a finalement été complété et qu’il est vraiment né.

Comment arrive-t-on à créer une harmonie entre les titres d'un album?

C’est un travail en plusieurs étapes. Je suis plus une créatrice de chansons. Il y a des gens qui ont plus des albums thématiques, dans mon cas, je n’ai pas fait ça encore dans ma carrière. Il y a une certaine thématique parce que veut veut pas, c’est dans un temps, dans une vie.

Chaque chanson a une entité en elle-même, mais après, j’ai aussi une vision globale du disque. Je sais ce qu’il me manque sur l’album. S’il me manque des créations, je vais aller chercher ce que j’ai ou je vais essayer de créer quelque chose dans cette vague-là, pour avoir un album complet.

Et après, en studio, c’est le travail des arrangements. Le choix de l’ordre des chansons dans la création d’un album est important pour qu’il s’écoute d’un bout à l’autre et que ça coule. Ça, c’est un travail que j’ai fait avec mon réalisateur Jesse Mac Cormac.

Il n’y a qu’une seule chanson en français sur l’album. Pourquoi est-elle à la toute fin?

Ma langue maternelle c’est l’anglais. J’ai grandi dans la culture musicale anglophone. La musique québécoise dans ma vie est arrivée vraiment plus tard. J’ai pas encore écrit une chanson en français dont j’ai signé le texte au complet. Quand le calme reviendra, je l’ai coécrite avec un ami du secondaire, Simon Lachance.

Je trouvais ça important d’en avoir au moins une sur l’album. Je trouvais qu’elle terminait bien, qu’elle a un effet berceuse. L’album s’en va un peu en s’évaporant.

Qui a collaboré à cet album?

Tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin, c’est des gens avec qui j’ai des connexions. C’est des collaborateurs de longue date. J’ai fait un album avec des amis. C’est quelque chose de super vrai.

Gabrielle Shonk sera en spectacle le 27 avril au Palais Montcalm en première partie de Charlie Winston.

