Une écriture entre deux mondes

Stanley Péan naît à Port-au-Prince en 1966. Sa famille fuit le régime de Duvalier et s’installe au Québec, à Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est alors âgé de six mois.

Il fait ses études en littérature et publie son premier recueil de nouvelles dès 1988, La plage des songes et autres récits d'exil, aux Éditions du CIDIHCA.

Dans sa jeunesse, Stanley Péan est forgé par la culture haïtienne à la maison et jonquiéroise à l’école.

À l’émission Des vertes et des pas mûres diffusée le 5 mai 2005, Stanley Péan surprend son ami d’enfance, l’humoriste Dany Turcotte. Avec l’animateur Sébastien Benoît, les deux hommes se remémorent quelques souvenirs de jeunesse, de l'école primaire au cégep, alors qu’ils étaient fortement impliqués dans la vie parascolaire, la production de spectacles et l’improvisation.

« Si vous n’avez jamais lu un livre de Stanley Péan, j’aime autant vous le dire tout de suite, cramponnez-vous, attachez vos ceintures, parce que ça déménage. » — Une citation de Jean Fugère

Le 4 février 1996, Stanley Péan est sur le plateau de l’émission littéraire Sous la couverture animée par Jean Fugère et Suzanne Lévesque.

En entrevue, l’auteur parle de Zombi blues qui vient alors de paraître aux éditions La courte échelle.

Le sixième livre de l’auteur est un récit d’horreur avec en toile de fond Haïti, le vaudou et le jazz .

« Haïti, je la transporte comme une carapace de tortue. (…) J’ai toujours vécu à cheval entre deux mondes. (…) Cette dichotomie-là, je l’ai exploitée dans la plupart de mes livres. » — Une citation de Stanley Péan

Le 19 mai 1996, l’animatrice Isabelle Albert mène une entrevue avec Stanley Péan à l’émission En toute liberté.

L’auteur parle de son éducation, de son parcours et de la présence de la violence dans ses romans.

« J’ai choisi de m’exprimer dans un genre fantastique de suspense et tout ça flirte beaucoup avec les émotions extrêmes. (…) C’est une façon de secouer le lecteur, je ne crois pas à une littérature de complaisance, une littérature confortable. » — Une citation de Stanley Péan

Encouragé par son père enseignant, Stanley Péan a toujours été un lecteur boulimique, d’abord de bandes dessinées et ensuite de romans.

« Quand j’ai lu L’étranger d’Albert Camus à 14 ans, j’ai su ce dont mon père parlait. Tout d’un coup j’avais une très bonne idée de ce qu’était la littérature. » — Une citation de Stanley Péan

Montrer une vision du monde, une philosophie derrière une histoire est en quelque sorte un choc qu’il a eu envie de donner à ses lecteurs.

Stanley Péan a beaucoup écrit pour la jeunesse. Comme il en est fait mention dans l’entrevue, certains jeunes trouvent ses livres dérangeants. Certains n’en ont pas dormi. Pas nécessairement pour des questions de violence, mais pour d’autres questions qui sont soulevées. Comme dans le livre La mémoire ensanglantée paru en 1994 qui parle de tout l’héritage familial que l’on traîne avec soi.

« J’avais envie de savoir. D’aller dans ça pour comprendre ce qui appartenait à ma famille et m’appartenait peut-être un peu moins. Pour être plus complet, j’ai l’impression. Comme si je sentais qu’il me manquait une partie de moi-même. » — Une citation de Stanley Péan

À cheval entre deux cultures, comme il le dit dans l’un de ses romans, Stanley Péan a dû chercher intellectuellement ses origines en faisant des recherches sur Haïti.

Par exemple, l’auteur aborde sa fascination pour la religion du vaudou, tant d’un point de vue fictionnel qu'anthropologique. Il a lu, s’est documenté et a fait une thèse de doctorat sur la présence du vaudou dans la littérature américaine et haïtienne.

En carrière, Stanley Péan a fait paraître une vingtaine de livres, romans et recueils de nouvelles.

De 2001 à 2004, Stanley Péan anime l'émission radiophonique Bouquinville, un magazine littéraire où il partage avec les auditeurs sa passion pour la littérature.

La passion du jazz

Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis et les autres grands noms du jazz n’ont plus de secrets pour Stanley Péan. L’écrivain est un fin connaisseur et grand admirateur de jazz moderne.

C’est en 2004 que l’animateur commence à faire découvrir le jazz aux auditeurs de la chaîne culturelle de Radio-Canada. L’émission est alors mise en onde dans le cadre du 25e anniversaire du Festival international de jazz de Montréal.

Le 30 juin 2004, l'animatrice Christine Fournier reçoit Stanley Péan sur le plateau du Téléjournal midi.

L’animatrice lui demande d’où lui vient son amour pour ce style musical. L’écrivain lui répond que c’est une musique qui a bercé son enfance.

« Moi ce qui m’a charmé c’est le son des trompettes, de Louis Armstrong à Miles Davis... ce sont des sons qui ont animé mes nuits d’enfant. » — Une citation de Stanley Péan

Il fait part de ses goûts et donne ses conseils sur les valeurs sûres et les découvertes. Il invite les téléspectateurs à écouter Dianne Reeves et revient sur ces plus précieux souvenirs du festival.

19 ans plus tard, Stanley Péan poursuit sa mission de nous faire découvrir toutes les facettes du jazz sur les ondes d’ICI MUSIQUE où il anime trois émissions.

Le dimanche de 19 h à 21 h, La boîte de jazz se concentre sur le jazz vocal. Quand le jazz est là, est en ondes du lundi au jeudi de 22 h à minuit pour nous fait entendre des airs d’ici et d’ailleurs et nous faire découvrir l’histoire du jazz de 1940 à nos jours.

Du mardi au vendredi, de minuit à 1 h, Stanley Péan prolonge sa présence sur les ondes d’ ICI MUSIQUE sous le signe de la musique soul pour l’émission Soul la nuit.