L’Harricana offre d’apprendre un métier en complétant ses études secondaires

Lancée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, cette nouvelle concentration permettra aux élèves de poursuivre leurs études secondaires tout en apprenant un métier en formation professionnelle, à partir du troisième secondaire. Ils pourront ainsi décrocher à la fois un diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Nos jeunes sont très sollicités pour quitter rapidement l’école et sont peut-être plus attirés par le marché du travail , fait remarquer Caroline Lord, conseillère en information scolaire et professionnelle au CSS Harricana.

« Avec un projet comme celui-là, ce qu’on espère, c’est augmenter la motivation scolaire et aussi augmenter la persévérance pour qu’ils restent à l’école, qu’ils prennent le temps d’avoir une diplomation avant d'aller sur le marché du travail à temps plein. » — Une citation de Caroline Lord, conseillère en information scolaire et professionnelle

Il sera possible de compléter à la fois ses études secondaires et décrocher un diplôme d'études professionnelles en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Photo : Gracieuseté - CSS Harricana

La mesure permet entre autres aux élèves qui ont un intérêt marqué pour la formation professionnelle d’y accéder plus rapidement. Un élève qui a réussi son français, ses mathématiques et son anglais de deuxième secondaire pourra s’inscrire à la concentration, s’il a 15 ans avant le 30 septembre, au lieu d’attendre ses 16 ans.

Deux à trois jours par semaine seront consacrés à la formation professionnelle, alors que les autres journées, les élèves suivront les cours de formation générale nécessaires à la diplomation au secondaire sous la forme d’un enseignement individualisé.

Quatre métiers ciblés

La concentration métier-études sera d’abord offerte dans quatre programmes de formation professionnelle, soit l’usinage, le secrétariat, la conduite de machinerie lourde en voirie forestière et l'assistance à la personne en établissement et à domicile. Ce dernier programme forme des préposés aux bénéficiaires.

Pour usinage et secrétariat, on les a ciblés parce que ce sont des formations offertes de façon plus individualisée, où l’élève avance à son propre rythme, et aussi parce qu’ils n’ont pas de dates d’entrée fixes , indique Thierry Dubuc, conseiller en information scolaire et professionnelle au CSS Harricana.

Pour les deux autres formations, on parle plus de DEP dans la catégorie où les préalables sont moins exigeants. Ils demandent un secondaire 2, ce qui permet aux élèves de commencer plus tôt. Ce sont aussi des programmes qui sont déjà très populaires, comme la conduite de machinerie lourde en voirie forestière, et aussi en très grande demande, comme pour les préposés aux bénéficiaires, fait observer M. Dubuc.

Caroline Lord et Thierry Dubuc, conseillers en information scolaire et professionnelle au Centre de services scolaire Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Beaucoup d’espoir

La concentration métier-études offrira également un outil important de plus dans le coffre des élèves qui décrochent aussi leur diplôme d’études secondaires.

D’abord, il y a plusieurs entrepreneurs qui l’exigent. Ensuite, comme ça arrive de plus en plus souvent, on peut changer de carrière plusieurs fois dans une vie. En ayant tout de suite son diplôme d’études secondaires, ça ouvre les portes pour suivre une autre formation, et même aller à un niveau supérieur, aller au cégep et ensuite à l’université, si jamais ça arrive. C’est le temps de le faire, parce que c’est toujours plus difficile d’aller le chercher une fois qu’on est sur le marché du travail , insiste Caroline Lord.

Le cours de secrétariat en formation professionnelle est offert dans le cadre de la concentration métier-études à Amos. Photo : Gracieuseté - CSS Harricana

Mme Lord croit fermement que la concentration métier-études aura l’effet escompté pour certains élèves.

C’est pour l’automne prochain et on fait le lancement cette semaine, mais on a eu à en parler à quelques élèves qui se demandent pourquoi ils viennent à l’école, pourquoi ils sont là, et je sens déjà un engouement. On est très motivés. On a bon espoir que ça va raccrocher bien des jeunes qui seraient potentiellement des décrocheurs , souligne Caroline Lord.

Une rencontre d’information pour les parents et élèves intéressés aura lieu le 14 mars prochain.