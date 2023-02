La demande est en hausse dans des centres d’aide pour enfants victimes de violence

Ces centres d’aide recueillent et communiquent leurs statistiques différemment, ce qui rend les comparaisons difficiles, mais plusieurs centres ont signalé une augmentation récente dans la demande pour leurs services.

À Edmonton, le Centre de protection de l'enfance Zebra a aidé 4270 enfants et adolescents, soit une hausse de 11 % par rapport à 2021. Selon un rapport produit par l’organisation, la demande est en hausse constante depuis 2019.

Pour sa PDG , Emmy Stuebing, cette demande croissante affecte le personnel. Nous n'avons que quatre salles d'entretien et six salles familiales, et avec le nombre élevé de demandes, cela a vraiment eu un impact sur les personnes qui travaillent ici, ainsi que sur nos ressources limitées , affirme-t-elle.

« L'ensemble de l'écosystème [de protection de l’enfance] est en difficulté [...] Nous avons tous besoin de soutien pour développer nos ressources. » — Une citation de Emmy Stuebing, PDG du Centre de protection de l'enfance Zebra

Dans le nord de l'Alberta, le Centre de protection de l’enfance Bison, à High Level, et le Centre pour enfants et jeunes Caribou, à Grande Prairie, compilent conjointement leurs statistiques.

Ils ont mené 8 % plus d’entrevues en 2022 par rapport à 2021.

Selon la coordinatrice du Centre Caribou, Nicole Bockus, le grand public est davantage sensibilisé aux violences envers les enfants, ce qui a pu influencer cette hausse des signalements. Elle donne en exemple le mouvement #MeToo, ainsi que le Mois de la prévention de la violence envers les enfants, qui se déroule en octobre.

Les gens sont maintenant plus à l'aise pour se manifester et dire à notre équipe qu'ils ont été victimes ou témoins d'un abus , souligne-t-elle.

Du côté de Red Deer, le Centre de protection de l’enfance du centre de l’Alberta a servi plus de deux fois plus d’enfants et de familles lors de l'exercice financier 2021-2022, par rapport à l’année précédente. Il a aussi mené 11 % plus d’entrevues avec des victimes.

En plus des centres qui viennent en aide aux enfants, les établissements qui aident les adultes, par exemple les victimes d’agression sexuelle ou de violence conjugale, sont aussi débordés. En Alberta, les victimes de violences sexuelles attendent parfois plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de services de conseils et d’accompagnement psychologique.

Du côté du Centre Zebra, on assure que les enfants qui ont besoin d’aide immédiate recevront des services, parce qu’on effectue un triage des cas lors d’un signalement.

Avec les informations de Madeleine Cummings