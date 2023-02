La pauvreté infantile a fondu dans les premiers mois de la pandémie en Ontario

Jugulée par l’aide financière d’urgence offerte par le gouvernement fédéral dans les premiers mois de la pandémie, la pauvreté infantile a reculé de moitié entre 2019 et 2020 en Ontario, selon un rapport  (Nouvelle fenêtre) du Centre canadien de politiques alternatives.

Ce n’est pas nécessairement ce à quoi on s’attendait parce qu’on sait que 2020 a été une année difficile [pour l’économie] , remarque Ricardo Tranjan, coauteur du rapport.

S’appuyant sur les chiffres de Statistique Canada, l’économiste affirme que le nombre d’enfants ontariens en situation de pauvreté, calculé en fonction de la Mesure du panier de consommation (MPC), est passé de 314 000 en 2019 à 153 000 en 2020.

Dans la dernière décennie, la province n’avait jamais connu une diminution aussi importante de la pauvreté, malgré une tendance générale à la baisse.

La mesure de la pauvreté fondée sur un panier de consommation évalue le revenu nécessaire pour répondre à ses besoins de base, comme se loger, manger et s’habiller. Depuis 2019, cet indicateur fixe le seuil officiel de la pauvreté au pays.

À Toronto, ce seuil se chiffre à 51 350 dollars par an pour une famille de deux adultes et deux enfants, selon la plus récente mesure.

Un changement d’approche s’impose, selon les auteurs

Pour les décideurs publics, la leçon la plus évidente de la pandémie est que la pauvreté, y compris la pauvreté des enfants, peut être réduite beaucoup plus rapidement que l'Ontario ne l'a fait ces dernières années , peut-on lire dans le rapport.

Selon les chercheurs du Centre canadien de politiques alternatives, la diminution de la pauvreté infantile recensée dans les premiers mois de la pandémie est la preuve de l’efficacité des programmes d’aide plus généreux et plus accessibles.

Après avoir distribué plus de 100 milliards de dollars en soutien financier direct aux Canadiens, le gouvernement fédéral a mis fin en décembre 2020 à ses programmes d’aide liés à la pandémie. Ottawa estime que 3,2 milliards de dollars ont été versés en trop.

Depuis, les Ontariens en situation financière précaire dépendent majoritairement de l’assistance sociale provinciale.

On revient à l'ancienne approche de se méfier, de demander trop de documentation et de ne pas donner beaucoup d'accès à ces programmes , s’indigne M. Tranjan.

Les prestations [du programme Ontario au travail] sont au même niveau qu'en 2018, alors qu'on a eu 14 % d'inflation depuis cette période , ajoute-t-il.

Selon l’économiste, le gouvernement provincial choisit de ne pas attribuer les ressources financières nécessaires à la réduction de la pauvreté.

Il rappelle que le budget 2021-2022 du gouvernement Ford s’est soldé par un surplus inattendu de 2,1 milliards de dollars, ce qui avait provoqué l’ire des partis d’opposition.

En réponse aux questions de Radio-Canada, le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario rappelle avoir augmenté le salaire minimum à 15,50 dollars de l'heure l'automne dernier.

Il souligne également un investissement de 1,2 milliard de dollars par année dans la Prestation ontarienne pour enfants.

L'an dernier, notre gouvernement a augmenté les prestations de soutien du revenu de 5 % pour les familles et les particuliers dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), la plus forte augmentation depuis des décennies , ajoute le ministère dans sa déclaration écrite.

Retour en force de la pauvreté infantile?

M. Tranjan craint que le repli de la pauvreté des enfants en Ontario soit de courte durée. Il pointe vers la demande accrue dans les banques alimentaires comme indicateur d’une précarité financière croissante.

La banque alimentaire Fort York a servi 210 familles, dont 13 qui utilisaient leurs services pour la première fois, lors du passage de Radio-Canada mardi. Cette journée-là, 84 enfants ont eu accès à de la nourriture grâce aux dons de l’organisme.

Quand tu visites une banque alimentaire, tu es à court de ressources et tu tentes désespérément de joindre les deux bouts , soutient Julie LeJeune, la directrice générale de l'organisme qui sert les communautés du centre-ville de Toronto.

Dans certains secteurs, le taux de pauvreté infantile y est plus de deux fois supérieur à la moyenne provinciale.

Julie LeJeune est la directrice générale de la banque alimentaire Fort York. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

La banque alimentaire estime que sa demande a triplé depuis 2019.

Nos chiffres augmentent en fonction de l’inflation, avec un écart d’environ deux mois , explique Mme LeJeune.

Selon elle, sa clientèle est principalement formée de personnes racisées, souvent des immigrants récemment arrivés au pays, bien qu’elle voit tous les types de personnes faire appel aux services de son organisme.

M. Tranjan, du Centre canadien de politiques alternatives, estime que les conclusions de son rapport s’appliquent à la plupart des provinces canadiennes.

Le taux de pauvreté infantile à l’échelle du pays était de 13,5 % en 2020. En 1989, le gouvernement libéral de Jean Chrétien avait promis de l’éradiquer avant l’an 2000.