La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, annonce son départ à la retraite

Dans un communiqué où elle annonce avoir pris la décision personnelle de quitter ses fonctions à compter du 17 mars 2023, la commissaire de la GRC explique que ce ne fut pas une décision facile, dans la mesure où elle dit aimer la police fédérale et avoir adoré assumer les plus hautes fonctions de ce corps de police.

Assermentée le 16 avril 2018 à titre de 24e commissaire de la GRC, Brenda Lucki a été la première femme à occuper de façon permanente ce poste.

En tant que commissaire, on m'a demandé de moderniser et de relever les défis internes de la GRC . C'était un mandat important et, avec le soutien de mon équipe de direction et l'engagement de tous les employés de la GRC , nous avons accompli beaucoup de choses , se félicite Mme Lucki.

« Je suis très fière des mesures que nous avons prises pour nous moderniser – pour accroître la responsabilisation, lutter contre le racisme systémique, assurer un milieu de travail sûr et équitable et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. » — Une citation de Brenda Lucki, commissaire de la Gendarmerie royale canadienne

Affirmant qu'elle s'en va en ayant le sentiment d'avoir fait de [son] mieux , Mme Lucki se dit rassurée quant à l'avenir du corps de police fédéral qui est, selon elle, en bonne position pour briller tout au long de sa 150e année d'existence.

Sur son compte Twitter, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a souligné la contribution de Brenda Lucki au sein de la GRC. Une femme qui a consacré sa vie à assurer la sécurité des Canadiens , a-t-il écrit.

Rappelant que Mme Lucki a su mener la GRC à travers plusieurs épreuves, dont notamment la pandémie de COVID-19, Marco Mendicino l’a remerciée pour son dévouement.

Le processus de nomination du prochain commissaire s'amorce donc maintenant, a souligné le ministre.

Plus de détails à venir.