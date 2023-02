L’actrice Raquel Welch, icône hollywoodienne des années 60, s’est éteinte

L'actrice américaine Raquel Welch, vedette des années 60 et 70 dont Hollywood se souvient largement pour son rôle dans Un million d'années avant Jésus Christ, est morte mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé son gérant.

Raquel Welch est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie , a-t-il expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP, sans plus de détails. Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le voyage fantastique et Les trois mousquetaires.

Sa performance dans ce film de 1973 lui avait valu un Golden Globe. L'actrice a également joué dans plus d'une cinquantaine de séries télévisées.

Née Jo Raquel Tejada, cette Américaine d'origine bolivienne s'est d'abord fait un nom comme reine de beauté en remportant plusieurs concours de mannequinat, avant de conquérir Hollywood.

Raquel Welch dans le film «Banderlo!» en 1968. Photo : Getty Images / Harry Benson

Après la disparition de Marilyn Monroe, la jeune femme brune a repris le statut de sex-symbol universel, balayant l'idée que seule une blonde pouvait incarner la quintessence de la féminité. À son grand désespoir, sa célébrité reposait majoritairement sur son physique.

J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme: celle à califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe! , confie-t-elle ainsi dans son autobiographie publiée en 2010.

Longue carrière

Après une vingtaine de rôles de figuration, elle est repérée par la 20th Century Fox qui la choisit en 1966 comme tête d'affiche pour Le voyage fantastique de Richard Fleischer. Le film de science-fiction la fait décoller.

Cette même année, elle incarne une sauvage préhistorique dans Un million d'années avant Jésus Christ, un film quasi muet dont seule l'affiche marquera l'histoire du cinéma. Elle y pose dans le fameux bikini en peau de bête dont les lambeaux semblent avoir été arrachés par un animal féroce.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'affiche du film «Un million d'années avant Jésus Christ». Photo : 20th Century Fox

Elle enchaînera ensuite les films dans les années 70 mais restera cantonnée à son statut de beauté. Adepte de yoga, elle s'est lancée dans le business du bien-être dès les années 80.

Après avoir longtemps caché ses origines latines, l'actrice a fini par assumer ses racines plus tard dans sa carrière, incarnant des rôles d'Hispaniques dans American Family (2002) ou Tortilla soup (2001).

La fin de sa carrière l'a vu apparaître occasionnellement à l'écran, mais elle s'est surtout concentrée sur sa marque de perruques.

Elle laisse derrière elle deux enfants, Damon et Tahnee Welch.