Appel pour un meilleur accès aux services de transplantation dans le nord de la province

Celia Deschambeault affirme que, pendant cinq ans, son oncle a dû faire des heures de voiture pour pouvoir avoir accès à des soins de dialyse.

En 2011, ce dernier a finalement eu une transplantation de rein parce qu'elle lui a fait un don d’organe. Elle raconte qu’il y avait un manque de service après-soins après l’opération.

Celia Deschambeault affirme que les choses ont peu changé dans la communauté depuis 2011.

Elle ajoute que des personnes qui sont en attente de dons d’organes doivent souvent se rendre à Tisdale, à Melfort ou à Saskatoon pour recevoir des soins.

Tisdale se trouve à 170 kilomètres de la Nation crie Cumberland House et est la ville la plus proche de cette communauté.

Celia Deschambeault affirme qu’il est important de sensibiliser le public à l’importance des transplantations d’organes et de soutenir financièrement les donneurs. Elle ajoute qu’il faut rendre disponibles les machines de dialyse à la maison aux personnes qui en ont besoin.

« Comme nous sommes dans le nord, souvent, nous ne sommes pas entendus comme nous le souhaitons. » — Une citation de Celia Deschambeault, membre de la Nation crie Cumberland House

La situation est d’autant plus pressante pour Celia Deschambeault que sa fille souffre de la même maladie que son oncle et pourrait elle aussi avoir besoin d’un don de rein.

En 2021, il y avait 115 personnes sur la liste d’attente pour un don de rein en Saskatchewan, dont 2 sont décédées pendant leur attente.

Accès équitable

Beaucoup estiment qu’il est important d'agir pour faciliter l’accès aux services de transplantation dans le nord de la province.

C’est le cas de l’anthropologue médicale de l’Université de Calgary Caroline Tait, qui s'intéresse particulièrement à la santé des Autochtones et à la justice sociale.

Elle a jadis fait partie du groupe First Nations and Métis Organ Donation and Transplantation Network, qui se concentre sur les transplantations et les dons d’organes dans le nord de la Saskatchewan.

Elle affirme qu’il n’existe pas assez d’information sur l’impact du manque d’accès aux services de transplantation auprès des personnes autochtones qui vivent dans les communautés du nord.

Pour illustrer la réalité, Caroline Tait donne l'exemple d'une personne qui habite à La Ronge et qui doit se rendre plusieurs fois à Saskatoon, qui se trouve à 340 kilomètres, pour des rendez-vous avant sa transplantation.

Elle affirme que ces déplacements peuvent souvent être difficiles, surtout en hiver.

Si les patients doivent annuler un ou deux de ces rendez-vous à cause de la météo, c'est vu comme du non-respect , estime Caroline Tait. Ceci est un problème d’équité autour de la géographie.

Selon elle, les dirigeants autochtones ont souvent à gérer d’autres urgences de santé, comme les problèmes en santé mentale et les infections sexuellement transmissibles et oublient de se pencher sur l’accessibilité des dons d’organes.

Caroline Tait est d’avis qu’il est important d’utiliser des outils comme des soins de santé virtuels pour réduire les déplacements.

Dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan affirme avoir investi dans les chirurgies de dons d’organes seulement à Regina et Saskatoon à cause des soins spécialisés nécessaires.

Il ajoute qu’une unité qui se consacre aux soins rénaux est prévue dans un plan de construction à l’Hôpital de La Ronge et que 700 000 $ avaient été annoncés dans le budget 2019-2020 pour offrir des services de dialyse à Meadow Lake.

Avec les informations de Dayne Patterson