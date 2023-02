Exploiter le fond des océans : transition écologique ou menace pour l’environnement?

L’exploitation minière des grands fonds marins est à la veille de se concrétiser. Alors que le monde s'efforce d'atteindre l'objectif zéro émission, ces projets de grande envergure fourniraient un approvisionnement en minéraux critiques. La possible destruction d'écosystèmes millénaires et l’absence de réglementation soulèvent toutefois des inquiétudes parmi les groupes écologistes et des scientifiques.