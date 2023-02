Les enfants saskatchewanais parmi les plus pauvres du Canada

Les taux de pauvreté des enfants en Saskatchewan demeurent parmi les plus élevés au Canada, selon un nouveau rapport publié mardi par l'association First Call Child and Youth Advocacy Society. Ce rapport indique que 19,7 % des enfants de la Saskatchewan vivaient dans la pauvreté en 2020.

En 2020, un enfant sur cinq dans la province vivait dans la pauvreté, selon ce rapport, qui s'appuie sur les données des déclarations de revenus. Seuls le Manitoba et le Yukon se classent plus bas.

Une situation qualifiée de désastre par le professeur associé à la Faculté de travail social de l'Université de Regina, Miguel Sanchez.

En Saskatchewan, nous avons 55 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté , souligne Miguel Sanchez, co-auteur du rapport.

Mais, nuance Miguel Sanchez, le taux de pauvreté des enfants dans la province a diminué de 26 % à 20 %. En effet, les prestations offertes par les gouvernements fédéral et provinciaux en réponse à la pandémie de la COVID-19 ont vu les taux nationaux de pauvreté infantile baisser considérablement entre 2019 et 2020, souligne le rapport.

Je pense que le changement significatif est que le gouvernement fédéral, en raison de la pandémie, est intervenu avec un certain nombre de mesures de sécurité du revenu qui ont permis aux familles et aux enfants d'atténuer la possibilité de tomber dans la pauvreté à la suite de leurs pertes d'emploi , note Miguel Sanchez, ajoutant que les programmes provinciaux de sécurité du revenu sont parmi les plus bas du pays.

M. Sanchez ajoute qu'il s'agissait d'un recul par rapport à une tendance de 25 ans qui a vu les taux de pauvreté augmenter.

Il s'agit de la plus forte baisse d'une année sur l'autre depuis que le gouvernement fédéral a promis de mettre fin à la pauvreté des enfants en 1989, et elle est en grande partie attribuable aux prestations temporaires en cas de pandémie , indique le rapport.

Il s'agit d'une année à rebondissements, mais c'est une année de leçon , indique pour sa part la directrice générale de l'association First Call Child and Youth Advocacy Society, Adrienne Montani.

Le rapport précise qu’au cours d'une pandémie mondiale, les taux de pauvreté des enfants au Canada ont été réduits d'un pourcentage record de 40 %. À l'échelle nationale, la pauvreté des enfants est tombée à 13,5 % en 2020, contre 17,7 % l'année précédente, selon le rapport.

Les communautés autochtones les plus touchées

Selon le rapport, les communautés marginalisées sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté des enfants et des familles en raison du colonialisme historique et actuel, du racisme systémique et d'autres inégalités systémiques.

Le document indique que les taux de pauvreté des enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis restent nettement plus élevés que ceux des enfants non autochtones.

Le rapport comprend plus de 50 recommandations visant à réduire la pauvreté dans les domaines de l'inégalité, de la sécurité du revenu, du travail décent, de la garde d'enfants, du logement et de la santé publique.

La pandémie, la réponse du gouvernement et la réduction significative des taux de pauvreté ont démontré que la pauvreté des enfants est un choix politique et non une fatalité économique , conclut le rapport.

Ces recommandations offrent la possibilité de s'appuyer sur les progrès de 2020 et de faire les choix nécessaires pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles.

Selon le porte-parole du ministre fédéral des familles, des enfants et du développement social, Mohammad Hussain, les recommandations du rapport sont en cours d'examen.

Des perspectives telles que celles contenues dans ce rapport sont inestimables lorsqu'il s'agit de tracer la voie à suivre , croit M. Hussain dans un communiqué.

Plus de 50 % des enfants pauvres vivent dans un foyer monoparental, constate le rapport.

