La maison de transition Arc-en-Soi ferme ses portes définitivement

Malgré les nombreuses tentatives de recrutement et le soutien d’une firme spécialisée en ressources humaines, la pénurie de personnel spécialisé oblige l'établissement de Maria à mettre la clef sous la porte le 31 mars prochain.

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) s'est jointe au Centre résidentiel communautaire (CRC) L’Arc-en-Soi pour en faire l'annonce par voie de communiqué.

Depuis sa création en 2009, le centre Arc-en-Soi travaille avec les services correctionnels québécois et canadiens pour faciliter la réinsertion des personnes judiciarisées de la région.

Désormais, les personnes judiciarisées qui désirent se reprendre en main devront s’éloigner de leur famille et de leur milieu de vie pour obtenir des services de réinsertion. Laurraine Michaud, directrice de l'Arc-en-Soi, est catégorique : la Gaspésie n’a pas les moyens de perdre une ressource comme l’Arc-en-Soi à Maria, soutient-elle.

Fermée temporairement depuis bientôt un an, l'Arc-en-Soi est la seule maison de transition de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

L'équipe en place, appuyée par une firme spécialisée de chercheurs de têtes, ne parvient toujours pas à recruter un conseiller clinique et un adjoint de direction.

La directrice de l'établissement, Laurraine Michaud, rappelle que les difficultés ont commencé au printemps 2021 quand le poste de conseiller clinique est devenu vacant. Maintenir un CRC sans ce poste pivot est impossible à moyen ou long terme, commente-t-elle.

La pénurie de main-d’œuvre et l’écart entre les conditions de travail offertes dans le milieu communautaire et le secteur public sont en cause, selon la direction de l’organisme.

L' ASRSQ se dit inquiète quant aux conséquences qui découleront de la disparition d'un tel service dans la région.

« Ça fait 50 ans que les maisons de transitions existent au Québec. C'est la première fois qu'un centre doit fermer pour cause de pénurie de main-d’œuvre » — Une citation de David Henry, directeur général de l’ASRSQ

David Henry, directeur général de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec Photo : Radio-Canada

Normes de conformité élevées

Selon le directeur général de l’ ASRSQ , David Henry, bien que le défi du recrutement en région soit très élevé, il n'est pas envisagé de remettre en question les normes de conformité, soit les exigences académiques requises pour être embauché, ou encore, le nombre minimale d'heures d'intervention par semaine par résident.

Des adaptations peuvent se faire, mais on n'est pas favorable à ça. Les normes existent pour assurer la qualité de l'encadrement offert aux résidents, précise M. Henry. La pénurie de personnel spécialisé et les conditions de travail non compétitives par rapport au système public menacent la pérennité du réseau communautaire , renchérit-il.

La directrice du Centre résidentiel communautaire Arc-en-Soi, Lorraine Michaud (Photo d'archive) Photo : Gracieuseté

« Si demain matin ou même le 31 mars à 16 h un candidat se pointe et correspond au profil du poste… On continue! » — Une citation de Laurraine Michaud, directrice du Centre résidentiel communautaire Arc-en-soi

Laurraine Michaud avoue qu'elle garde espoir de trouver du personnel pour compléter son équipe d'ici le 31 mars.