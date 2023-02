Un Manitobain s’est tourné vers l’art pour surpasser ses années difficiles en prison

Un Manitobain qui a passé des décennies derrière les barreaux affirme que son art et le contact avec sa culture l’ont aidé à traverser cette douloureuse époque.

Robert Sanderson a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré en 1997 et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans.

Il a appris lundi que son affaire avait été renvoyée pour une nouvelle audience devant la Cour d’appel du Manitoba après que le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, eut déterminé qu’il s’agissait probablement d’une erreur judiciaire.

Cette période était dure , déclare-t-il à CBC/Radio-Canada depuis Victoria, en Colombie-Britannique.

« La première année, la deuxième année, la troisième année, avant de s’en rendre compte, 10 ou 11 ans se sont écoulés. » — Une citation de Robert Sanderson, prisonnier en liberté conditionnelle

C’est à ce moment-là que vous vous rendez compte que je suis là pour un bon moment. Ainsi, j’ai décidé que j’allais commencer à faire des changements et à faire quelque chose pour moi , ajoute-t-il.

Les dessins de Robert Sanderson l'ont aidé à traverser sa période difficile en prison. Photo : Robert Sanderson

M. Sanderson a appris à peindre en prison, inspiré par ses racines métisses et ojibwées, tout en maintenant son innocence.

Il précise que c’était comme une thérapie pour lui. Il a passé beaucoup de temps avec des aînés et des amis proches qui l’ont aidé à traverser beaucoup de choses.

Ils sont restés à mes côtés, ils ne m’ont jamais abandonné et m’ont beaucoup aidé , souligne-t-il.

« Je nourrissais tant de colère, tant de haine, je n’ai pas une grande foi dans le système judiciaire. C’est grâce à ma culture que j’ai pu en quelque sorte pardonner. » — Une citation de Robert Sanderson, prisonnier en liberté conditionnelle

Depuis trois ans, Robert Sanderson est en liberté conditionnelle et vit dans la région de Vancouver. Même en dehors de la prison, il a trouvé de la valeur en faisant de l’art, en capturant la ressemblance avec les Prairies et d’autres éléments de la nature.

M. Sanderson a trouvé de la valeur en faisant de l’art, en capturant la ressemblance avec les Prairies et d’autres éléments de la nature. Photo : Robert Sanderson

Cela m’aide sur le plan émotionnel. Lorsque j’ai des problèmes, je peux toujours m’asseoir et reprendre contact avec la nature , indique-t-il.

Une décision qui fait réagir

La décision de renvoyer le cas de Robert Sanderson devant la Cour d’appel du Manitoba pour une nouvelle audience intervient après que cette Cour a rejeté son appel introduit en 1999.

Il s’est vu refuser l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada plus tard cette année-là.

M. Sanderson a aussi demandé, en 2017, un examen ministériel de son cas. L’année suivante, sa demande de libération sous caution en attendant la fin de cet examen a été refusée. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle totale peu de temps après, indique le communiqué du ministère fédéral de la Justice publié lundi.

Je remercie vraiment [David Lametti] pour sa décision. De toute évidence, il va prendre beaucoup de décisions difficiles, et je suis reconnaissant pour sa décision , indique M. Sanderson.

Cette décision est également saluée par Innocence Canada, un organisme à but non lucratif qui défend et travaille à disculper les personnes condamnées pour des crimes qu’elles n’ont pas commis.

J’ai été très heureux. Je suis sûr que la décision du ministre est la bonne. C’était un soulagement d’obtenir enfin la décision , indique le directeur fondateur de l’organisme, James Lockyer.

Avec les informations de Rachel Bergen