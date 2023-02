Le Festival de la banquise est de retour

Le Festival de la banquise de Portneuf revient pour une quatrième année du 24 au 26 février. La course de canots à glace sera à l’honneur, mais aussi des activités sportives et culturelles qui mettent en valeur le patrimoine vivant de la région.

Après deux années affectées par la pandémie, le festival revient avec une programmation complète et gratuite.

C’est le vernissage de l’exposition de photos Sous les glaces à la marina qui lance le festival. Trente images ont été sélectionnées dans le cadre de ce concours de photo citoyen.

Les œuvres seront présentées au quai de Portneuf, à Cap-Santé et à Deschambault jusqu’à la fin de l’hiver. Photo : Denis Baribault

Parmi les nouveautés, un parcours d'œuvres en réalité augmentée élaboré par le Musée ambulant. Il y aura cinq œuvres sur textiles qui, lorsqu’on passe un téléphone devant avec une application, nous permettront de voir autre chose apparaître , explique la productrice déléguée du festival, Jeanne Couture.

Sports et animations musicales au rendez-vous

Plusieurs activités seront aussi offertes le samedi au nouveau site du Parc à bateaux. Les visiteurs pourront développer leur talent en sculpture sur neige, glisser ou s'initier au ski de fond et au hockey.

À la marina, le Centre de valorisation du patrimoine vivant, Es Trad, propose de l’animation musicale et de l’initiation au vélo à pneus surdimensionnés.

Le Festival de la banquise propose une offre alimentaire bonifiée dans un chapiteau chauffé au quai de Portneuf où les produits locaux seront mis de l’avant.

La course de canots à glace se déroule entre Portneuf et Lotbinière. Photo : Gracieuseté : Festival de la banquise

Course de canots à glace

L’activité phare du festival est sans contredit la course de canots à glace qui se déroule entre Portneuf et Lotbinière dès 13 h le samedi.

Cette course existe depuis 17 ans, mais pour la quatrième année, l'événement est bonifié en festival. La productrice déléguée de la Banquise, Jeanne Couture, souhaitait profiter de l’afflux de visiteurs. Je me suis dit [...] il y a des milliers de personnes qui ne restent même pas une heure dans la région pour la course, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut bonifier la programmation pour que les gens restent .

Le festival se termine le dimanche avec de l’initiation au canot à glace et la diffusion de la série télé Ice Canoe au Carrefour municipal.

Avec la collaboration de Patricia Tadros