Vers une réglementation des logements à court terme à Winnipeg

Quels sont les avantages des locations de courte durée?

Les locations de courte durée sont positives pour les villes par certains aspects, explique Guillaume Lavoie. Ça permet de délocaliser le tourisme dans des quartiers où il n’y en aurait pas. Ça permet à des quartiers ou des villes d’avoir des événements plus importants que leur taille ne leur permet d’avoir.

Et les inconvénients?

Le spécialiste distingue les personnes qui louent une chambre dans leur logement et ceux qui louent un logement entier. Le plus périlleux c’est la prédation sur le plan de l’habitation, si vous achetez une maison et mettez la famille dehors pour en faire des locations à court terme.

Il insiste sur cette distinction. Personne ne va se mettre dehors soi-même.

Comment la Ville de Winnipeg envisage-t-elle de taxer ces locations désormais?

Le comité exécutif de Winnipeg a voté, mardi, en faveur d’un ensemble de règlements qui permettraient à la Ville de délivrer des permis de location à court terme et d’imposer une taxe d’hébergement de 5 % sur ces locations.

Les propriétaires pourront désormais mettre en location jusqu’à trois logements, en plus de leur résidence principale, au lieu d’un seul.

Comment la Ville pourra-t-elle s’assurer de l’application du règlement?

Selon M. Lavoie, le doute plane encore. Il n’y a pas d’agence de revenu au Manitoba, il n’y a que l’agence de revenu fédéral. Est-ce que la ville peut contrôler cette chose-là? La pire loi est celle qu’on n’est pas capable d’appliquer.

Qu'est-ce qu'une bonne réglementation pour les logements de courte durée?

La Ville doit s’assurer de rendre la réglementation accessible, soutient le spécialiste. Il est correct qu’on demande à tout le monde de s’enregistrer. Mais trop de formulaires tuent le formulaire. Guillaume Lavoie ajoute que tout le monde devrait pouvoir faire une demande de licence en ligne, en 10 minutes, pour une cinquantaine de dollars.

Si la réglementation est trop stricte, M. Lavoie s’inquiète de voir le développement d’une économie souterraine.