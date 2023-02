Une grève générale illimitée va bousculer le transport scolaire dès jeudi matin

Pour une deuxième fois cette année, plus de 3000 élèves de Québec et de la Rive-Sud sont touchés par cette grève. Or, cette fois-ci, la grève n'a pas de date de fin tant qu'une entente ne sera pas signée entre la partie patronale et la partie syndicale.

Une rencontre de la dernière chance s’est tenue mercredi, mais sans succès.

Les 85 chauffeurs de l'entreprise Autobus Tremblay et Paradis et ceux de sa filiale Autobus B.R. réclament de meilleures conditions, dont une garantie de 25 heures de travail par semaine.

Des centaines d'écoliers privés de transports : CSS des Navigateurs : 379 élèves

CSS de la Capitale : 1600 élèves

CSS des Découvreurs : 1338 élèves

CS Central Québec : 26 trajets (nombre d’élèves non recensés)

Pour le CSS des Navigateurs, le service de garde sera gratuit le temps de la grève. Les parents d’élèves du primaire ont été informés que leur enfant pourrait bénéficier gratuitement des services de garde de son école pendant la grève , a alors indiqué les communications du centre de service scolaire à Radio-Canada.

Le CSS de la Capitale et le CSS des Découvreurs prennent des dispositions pour assurer une surveillance accrue sur leur terrain. Par exemple, la CSS de la Capitale a précisé à Radio-Canada que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’encadrement sur les terrains de ses établissements, à l’arrivée et au départ des élèves, en raison de la circulation plus dense .

Aucune rencontre de médiation entre la partie patronale et le syndicat n’est prévue dans les prochains jours.