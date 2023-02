La Vallée-de-l’Or investit 150 000 $ pour le recrutement international au Cégep

La MRCVO investira un total de 150 000 $, soit 50 000 $ par année sur trois ans, pour doubler le programme de bourses lancé par la Fondation du Cégep en octobre dernier. Il concerne les étudiants inscrits à Val-d’Or dans les DEC en Technique de comptabilité et de gestion, en soins pré-hospitaliers d’urgence ou en soins infirmiers.

Un montant de 600 $ sera accessible pour les étudiants étrangers qui bénéficieront de la gratuité scolaire, contre 2100 $ pour ceux qui n’ont pas cette exemption. De plus, une bourse de 2000 $ sera offerte à la fin de la formation d’un étudiant étranger à l’attestation d’études collégiales en soins infirmiers qui choisit la Vallée-de-l’Or pour y travailler.

On veut créer un effet de levier avec les efforts du gouvernement du Québec et ceux de la Fondation. On souhaite un impact rapide , souligne Martin Ferron, préfet de la MRCVO.

« Ces jeunes qui viennent se former ici ont souvent une grande chance de rester. Ils ont du temps pour s’intégrer, se faire des amis, un conjoint ou une conjointe. On agit pour faire une vraie différence sur notre territoire. » — Une citation de Martin Ferron

La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est convaincue que les incitatifs financiers font une différence pour le succès du recrutement à l’international. La directrice Josée Coderre signale que les bourses iront plus loin qu’un simple montant d’argent à l’accueil.

Nous avons des montants réservés pour chaque campus, chaque cohorte, afin de mettre en place des moyens d’intégration, précise-t-elle. Ça peut vouloir dire l’achat de la première épicerie, ou encore de vêtements d’hiver ou organiser des activités de découverte des villes et des MRC. Avec plus d’argent, on pourra avoir plus d’activités d’envergure.

Trois fois plus de demandes de l'étranger

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, salue l’initiative de la MRC, qui vient bonifier les efforts de recrutement de l’institution.

Ça peut paraître peu comme montant sur un programme de trois ans, mais ça va au-delà de ça. Oui, la Fondation met de l’argent, mais quand le territoire se cotise pour mettre un effort supplémentaire, si j’étais à l’autre bout du monde, je me dirais : ''ils m’attendent, ils ont goût que je sois sur leur territoire''.

Sylvain Blais affirme que le Cégep a reçu trois fois plus de demandes d’étudiants étrangers qu’à l’habitude en vue de l’automne 2023.

L’annonce de la gratuité scolaire amène sûrement des demandes qui ne se réaliseront pas, parce que ce n’est pas pour tout le monde. Mais notre direction qui s’occupe du recrutement nous dit qu’on est en voie d’atteindre ou même dépasser l’objectif de recruter 80 étudiants que nous avions fixé , fait valoir le directeur général.