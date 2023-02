Voici les finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Le Cinéma Beaubien, Duceppe, le Festival de littérature jeunesse de Montréal, le Festival international de street dance JOAT, Les érotisseries, Onishka, la Salle Bourgie et Sight+Sound 2022 reçoivent les hommages cette année.

Hormis le Grand Prix de 30 000 $, deux autres récompenses de 10 000 $ chacune seront décernées le 6 avril prochain : le Prix du jury, remis par la Caisse Desjardins de la Culture, et le Prix du public Télé-Québec, qui dépend entièrement des votes de la population.

Grâce aux mécènes qui soutiennent le CAM , les huit finalistes repartiront avec une bourse de 5 000 $ chacun.

La vitalité des organismes artistiques montréalais est soulignée ainsi depuis 1985. Avec acuité et sensibilité, les arts nous élèvent et favorisent un tissu social sain et dynamique, où la rencontre de l’autre est déterminante et enrichissante , a affirmé la directrice générale du CAM Nathalie Maillé dans un communiqué.

Renouveau et créativité malgré la pandémie

Le Conseil a souligné l’effort du Cinéma Beaubien pour raviver l’expérience des cinéphiles devant l’offre numérique actuelle. Chez Duceppe, on a salué la manière distinctive de mettre de l’avant des sujets essentiels et de tendre la main à une diversité de voix.

Le Festival de littérature jeunesse de Montréal (Page par Page) a quant à lui tiré son épingle du jeu grâce à son côté novateur après seulement trois éditions, et ce, en contournant les aléas de la pandémie. Le Festival international de street dance JOAT a su démocratiser les danses de rue et ses formes d’art annexées, comme le beatmaking et les arts visuels.

Le CAM a applaudi l’intégration habile et incontournable du consentement à la structure même de la représentation interactive du spectacle de cirque Les érotisseries : essais érotiques consensuels (Les Productions Carmagnoles). La compagnie Onishka et sa créatrice Émilie Monnet se sont démarquées en proposant une pièce de théâtre, des balados et une expérience déambulatoire dans le Vieux-Montréal retraçant l’histoire de la première esclave autochtone à revendiquer sa liberté en Nouvelle-France.

Pour sa part, la Salle Bourgie s’est engagée, en 2022, à créer un écrin de choix pour la musique de chambre en s’ouvrant à la relève et aux différents styles. Finalement, le CAM a été impressionné par la programmation de Sight+Sound 2022, l’oasis culturelle du quartier Chabanel.

La comédienne Édith Cochrane animera le gala qui permettra de couronner l'organisme vainqueur au Palais des congrès de Montréal le 6 avril 2023 à midi.