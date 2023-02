Politique linguistique à Belle-Baie : « On va aller plus vite », déclare le maire

Le maire Daniel Guitard promet une politique plus tôt que tard .

J'avais dit qu'on se donnait d'ici au printemps. On va aller un peu plus vite , a-t-il confirmé mercredi, au lendemain d'une réunion du conseil municipal.

Dérapages sur Internet

Ces dernières semaines, des internautes se sont plaints de messages qui n’étaient pas rédigés en anglais sur la page Facebook de la municipalité. La situation s’est rapidement dégradée. Des conseillers municipaux ont dit avoir reçu des menaces.

L'unilinguisme de la page Facebook de Belle-Baie a donné lieu à des commentaires. Photo : Capture d'écran de Facebook

Belle-Baie est une des nouvelles municipalités qui a vu le jour le 1er janvier 2023 au Nouveau-Brunswick, après la réforme de la gouvernance locale. Elle a été créée par la fusion de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte et de districts de services locaux ( DSL ) avoisinants.

La population de Belle-Baie est à 92 % francophone. Certaines des collectivités qui forment la nouvelle municipalité avaient pour habitude, avant la fusion, de traduire en anglais leurs avis publiés Facebook.

Une solution sans délai, promet le maire

Une réunion du conseil municipal de Belle-Baie s’est déroulée mardi soir. D'un commun accord, on a réalisé la nécessité d'avoir une politique linguistique. C'est nécessaire. On n'a pas le choix , a indiqué le maire Daniel Guitard, mercredi.

« Le message a été clair de la population : trouvez des solutions. » — Une citation de Daniel Guitard, maire de Belle-Baie

Il affirme que la municipalité va agir rapidement. Elle met sur pied un comité dont font partie des élus qui représentent diverses communautés : Charles Doucet de Nigadoo, Anne Bard-Lavigne de Beresford et Gaston Frenette de Petit-Rocher.

Le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, plus tôt ce mois-ci. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Vendredi, on devrait établir les termes de référence de ce travail, la procédure, la façon de consulter les gens. On va essayer de monter quelque chose vendredi, puis on va procéder plus tôt que tard avec une politique linguistique , explique le maire.

D’autres personnes pourraient s’ajouter au comité, dont M. Guitard sera membre. Le maire dit vouloir trouver un mécanisme pour valider auprès de la population la solution qui sera proposée.

M. Guitard ne pouvait dire comment cela se ferait, exactement, puisque la municipalité n’a pas encore de page web officielle, et que sa page Facebook est maintenant inactive.

La semaine dernière, le directeur général de Belle-Baie, Paolo Fongemie, a fait fermer la page Facebook de la municipalité suite à des menaces que certains conseillers municipaux ont reçues .

Ce débat linguistique est imprégné de haine et d'injures , écrivait-il le 10 février dans une publication Facebook annonçant sa décision.

La page Facebook de Belle-Baie reste fermée jusqu'à la résolution du problème, a indiqué mercredi le maire Guitard, à moins d’une situation exceptionnelle.

Dans l’intervalle, le maire rassure les citoyens et leur dit que les services leur sont toujours donnés, qu’ils parlent anglais ou français.

Les gens qui se présentent à nos bureaux ont toujours eu et vont toujours avoir les services dans les deux langues. La personne qui est au comptoir qui va recevoir, si elle peut communiquer dans les deux langues — parce qu'on a du personnel qui n'est probablement pas bilingue [...] va se faire un plaisir de communiquer dans les deux langues avec les gens. Ce service-là n'a pas changé, ne changera pas , a dit Daniel Guitard.

Avec les renseignements de Serge Bouchard