Grève : la Ville de Yellowknife s’adresse à la Cour suprême territoriale

Une demande d’injonction a été déposée à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest par la Ville de Yellowknife, demandant moins d’interférence de la part des grévistes avec les employés contractuels et non syndiqués qui doivent traverser la ligne de piquetage.

Dans des documents déposés en cour mardi, la Ville allègue que des grévistes ont bloqué l’accès au dépotoir à des véhicules commerciaux pendant près d’une heure.

Les grévistes auraient aussi retardé l’entrée et la sortie de véhicules se rendant sur le site de construction du nouveau centre aquatique d’environ 15 minutes dans les deux sens. La voie d’accès au site aurait aussi été obstruée par des voitures stationnées, pour limiter le passage à un seul véhicule à la fois.

Ces allégations n'ont pas encore été prouvées en cour.

Une escalade des tactiques, selon la Ville

Selon l’une des déclarations sous serment déposées avec la demande d’injonction, la directrice du développement économique, Kerry Thistle, dit qu’ il semble y avoir une escalade de tactiques visant à bloquer les voies d’accès par les grévistes. Au début, les véhicules étaient retardés d’environ cinq minutes. Le 12 février, ils l’étaient d’au moins 45 minutes .

La Ville demande à la cour d’ordonner que les grévistes se limitent à retarder le passage des véhicules de 10 minutes au maximum. La Ville demande aussi qu’un nombre maximum de six grévistes soient postés à chaque entrée de sites municipaux.

La Ville a également déposé un courriel provenant d’un sous-traitant qui travaille sur le site de construction du centre aquatique. Il décrit son expérience quand il a voulu traverser la ligne de piquetage pour se rendre au travail, lundi.

Pour éviter la confrontation, ce sous-traitant a stationné son véhicule plus loin et s’est rendu sur le site à pied. Quelqu’un a filmé l’interaction, ils m’ont clairement dit que de traverser la ligne de piquetage allait nuire aux futurs contrats avec la Ville , écrit le travailleur. Ils m’ont aussi menacé et ont insinué que j'aurais pu me retrouver aux nouvelles au volant du camion de la compagnie en essayant de traverser la ligne [de piquetage].

Les employés de la Ville de Yellowknife, représentés par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord, sont en grève depuis le 8 février. La Ville a aussi décrété un lockout. Photo : Radio-Canada / Hilary Bird

L’entrepreneur responsable du site de construction du centre aquatique a mentionné à la Ville que tout retard était noté et sera facturé.

Dans une autre déclaration, le directeur des Travaux publics, Chris Greencorn, a déclaré qu’il a parlé avec le chef de grève à la décharge municipale, Bassel Sleem, au sujet du retard d'environ 40 minutes des camions entrant et sortant de la décharge.

J’ai indiqué qu’un délai de 10 ou de 15 minutes était raisonnable et je lui ai demandé de laisser passer les véhicules après ce délai , écrit M. Greencorn. Il a répondu qu’il pouvait retenir les camions pendant une heure s’il le souhaitait.

Chris Greencorn estime qu’un retard de 15 minutes dans les deux sens pour les camions à ordures se traduirait par une réduction d’environ 25 % du ramassage des déchets résidentiels.

La Ville demande que la requête soit entendue au tribunal dès que possible ou d'ici vendredi.

Des moyens de pression pacifiques et légaux, selon le syndicat

Selon la vice-présidente régionale pour le Nord de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Lorraine Rousseau, cette demande d’injonction équivaut à une tentative d'atteinte aux droits des travailleurs d'être sur le piquet de grève.

Lorraine Rousseau dit que l’approche autoritaire de la Ville vise à intimider injustement les employés syndiqués en grève, qui ne font qu’exercer leur droit de se réunir.

Mme Rousseau n’a pas nié les allégations décrites dans les documents de la cour, mais dit que les tactiques du syndicat sont nécessaires et légales. On veut se faire entendre. On ne fait rien d’illégal. On est pacifique. On est dans notre droit de manifester pacifiquement.

La dernière ronde de négociations, qui a eu lieu lundi en présence d’un médiateur, a été rompue.

Avec les informations de Richard Gleeson