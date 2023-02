La musique de Sting à l’honneur dans un spectacle de danse en 2024

Le public pourra voir les 15 interprètes de la compagnie ZooNation, de la chorégraphe Kate Prince, faire corps avec les titres Every Breath You Take, Roxanne ou encore Englishman in New York du chanteur anglais.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le spectacle, qui mêle danse contemporaine et danse de rue, s'articule autour de la crise migratoire. Il raconte en musique et en mouvements les aventures extraordinaires – et distinctes – de trois frères et sœurs à la recherche d’un avenir meilleur après avoir vu leur village être assiégé.

Le spectacle Message in a Bottle est actuellement en tournée au Royaume-Uni. Il sera présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts du 12 au 16 mars 2024.