Le NORAD effectue un exercice de défense aérienne au large des côtes de la C.-B.

L’organisation précise que l’exercice n'est pas lié aux engins volants détectés au-dessus de l'Amérique du Nord au cours des dernières semaines. Il soutient plutôt l’opération Noble Eagle, qui englobe des missions de souveraineté et de défense aérienne sur le continent.

L’exercice vise à ce que divers aéronefs américains et canadiens, dont des avions de chasse, opèrent à haute altitude; et à tester les systèmes et les équipements.

Dans un communiqué, le NORAD indique qu’il effectue régulièrement des exercices de défense aérienne en suivant divers scénarios, notamment des violations de l'espace aérien, des détournements d'avion et la rencontre d’aéronefs inconnus.

Un contexte d’inquiétudes

Lundi soir, le NORAD a intercepté quatre avions militaires russes près de l’Alaska. L’organisation a par la suite affirmé qu'aucun des avions n'est entré dans l'espace aérien nord-américain, qu'ils ne constituaient pas une menace ou une provocation et que de tels vols se produisent régulièrement chaque année.