Les achats en direct passent à la trappe sur Instagram

Les créateurs et créatrices de contenus devront plutôt attendre après la diffusion, ou publier des URL de produits dans le fil de discussion, au lieu de les identifier en direct sur leur vidéo, une fonctionnalité offerte depuis 2020.

Les entreprises pourront toujours se tourner vers les Reels, les Stories et les publications qui offrent encore l’option Produit sous forme d’autocollant, par exemple.

Meta, la maison mère d’Instagram, a justifié cette décision par son souhait de se concentrer davantage sur les fonctionnalités principales du réseau social.

Rappelons que Facebook a supprimé en octobre 2022 la fonctionnalité de magasinage en direct.

De nombreuses entreprises ont investi massivement dans ce type de fonctions en raison d’un fort succès en Chine, mais il semble que le magasinage sur les réseaux sociaux ne soit pas aussi populaire en Occident que l’espéraient les géants du web.

TikTok a tout de même commencé à tester sa fonction d’achat aux États-Unis à la fin de 2022, et YouTube permet déjà aux créateurs et créatrices de contenu de vendre des produits grâce à un partenariat avec Shopify, selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge.