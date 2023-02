Loi sur les agences de placement en santé au Québec : oui au principe, non au moyen

Selon le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ), le ministre de la Santé s'arroge une trop grande marge de manoeuvre discrétionnaire avec le projet de loi 10, présenté mercredi matin.

Le projet de loi, il est plutôt vide , a laissé tomber le député libéral André Fortin.

« Tout ce que le ministre fait, c’est qu’il se donne à lui le pouvoir de faire ce que les CISSS et les CIUSSS font déjà. » — Une citation de André Fortin, député libéral, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé

Le ministre se laisse tellement de jeu qu’il ne définit même pas dans son projet de loi c’est quoi une agence de placement. Il va faire ça par règlement , a déploré André Fortin.

Le texte législatif de cinq pages présenté par Christian Dubé octroie en effet au gouvernement le pouvoir de déterminer, par règlement, si un organisme de santé peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, et la période durant laquelle il peut le faire.

Les obligations et l’imputabilité des établissements ou des agences seront elles aussi déterminées et encadrées par voie de règlement, donc à la discrétion du gouvernement.

C'est dangereux , a déclaré le député de Québec solidaire Vincent Marissal, arguant que Christian Dubé se réserve beaucoup, beaucoup de pouvoirs discrétionnaires .

Un chèque en blanc à un ministre qui part avec un projet de loi ou une loi et qui dit, moi je peux faire maintenant tout ce que je veux, je pense que c’est dangereux et je pense que ça contrevient aussi à l’esprit du parlementarisme , a dénoncé M. Marissal.

Cette gestion par règlement fait également dire au péquiste Joël Arseneau qu'il s'agit d'un projet de loi extrêmement mince . On parle de six articles qui disent essentiellement que tout sera déterminé par règlement , a-t-il déploré.

« On sent, dans les façons de faire, des relents de mauvaises habitudes pandémiques de gouvernance par décret. […] C’est plutôt inquiétant. » — Une citation de Joël Arseneau, député péquiste, porte-parole en matière de santé

Ce qui est surprenant dans ce plan-là, c’est non seulement que le ministre se donne un pouvoir discrétionnaire assez extraordinaire, mais que la philosophie du projet de loi [...] semble aller à l’encontre de la philosophie que le gouvernement dit vouloir souhaiter implanter dans le réseau, c’est-à-dire une plus grande imputabilité et une plus grande décentralisation , a-t-il ajouté.

Une question de conditions de travail

Le libéral André Fortin, comme ses collègues de l'opposition, a tracé un lien direct entre le recours aux agences privées et les conditions de travail du personnel dans le réseau de la santé.

Dire qu’on ne peut juste pas recourir aux agences à gauche et à droite comme on veut, on est d’accord là-dessus, mais ça ne peut pas fonctionner tant qu’on n’offre pas de meilleures conditions salariales , a-t-il avancé.

« Christian Dubé a pris le singe qui était sur ses épaules aujourd’hui et il l’a garroché sur les épaules de sa collègue [Sonia LeBel]. » — Une citation de André Fortin, député libéral, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé

C'est Mme LeBel, la présidente du Conseil du Trésor, qui est chargée de renégocier les conventions collectives échues des travailleurs de la fonction publique, dont ceux du réseau de la santé.

Plus de détails suivront.