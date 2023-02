Les professeurs de l’Université Laval en grève à compter de lundi

Les quelque 1 300 membres du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) seront en grève à compter du 20 février jusqu'au 3 mars. Les négociations, en cours depuis le 1 er septembre, n’ont pas permis aux parties de trouver un terrain d’entente.

« On a eu quelques avancées, mais trop timides encore », a déclaré le président du syndicat, Louis-Philippe Lampron.

Ainsi, toutes les activités d’enseignement et d’apprentissage offertes par les professeurs affiliés au SPUL sont interrompues, peu importe qu’elles soient offertes en présentiel, en mode hybride ou à distance.

Les activités offertes par les autres membres du personnel, tels que les professeurs administrateurs, les chargés de cours, les professeurs de clinique, les auxiliaires et les assistants continueront à être offertes normalement.

Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL) a averti ses membres de s'en tenir à leurs responsabilités et de ne pas en faire plus que leur travail l'exige, en raison de l'absence des professeurs. Le SCCCUL , également en négociation, a exprimé son soutien au SPUL dans les derniers jours.

Pendant la grève, la bibliothèque, le pavillon de l’éducation physique et des sports (PEPS) et le Bureau de la vie étudiante seront ouverts.

La direction de l’Université assure que la semaine de lecture, prévue du 6 au 10 mars, aura lieu comme prévu et qu’aucune évaluation ne pourra être donnée pendant cette période.

Les négociations entre les parties patronale et syndicale se poursuivront pendant la grève.

Vers une prolongation de la session ?

Est-ce que la session pourrait être prolongée ? L’Université affirme qu’il s’agirait d’une solution de dernier recours . Si la grève devait se prolonger au-delà de deux semaines, le moment de l'obtention du diplôme, lui, pourrait être retardé.

Le syndicat prévoit une assemblée générale avec ses membres le 2 mars prochain afin de faire le point sur l'avancée des négociations.

« On souhaite être capable de trouver une solution le plus vite possible, mais si le fossé persiste, il y a l'option d'une grève générale illimitée », affirme M. Lampron.

La surcharge de travail, l'augmentation des salaires, la liberté universitaire ainsi que la protection des employés vulnérables font partie des priorités défendues par le syndicat.

« On est la seule université au Québec, depuis les 20 dernières années, a avoir perdu des professeurs, avec une baisse de 11 %, alors que la moyenne des autres universités a augmenté. Tout ça, dans un contexte où le nombre d'étudiants a continué d’augmenter à l'Université Laval » — Une citation de Louis-Philippe Lampron, président du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval

Le 20 janvier dernier, les membres du syndicat avaient voté à 96 % en faveur d’un mandat de grève, un mandat jugé historique par le syndicat.

« Ce sont des problèmes récurrents, persistants, auxquels on s'attaque. La mobilisation des membres démontre bien l'importance de cette négociation », soutient Louis-Philippe Lampron.