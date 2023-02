Chemin Roxham : on déplace le problème, selon des intervenants

Rien que la fin de la semaine dernière, ce sont 380 personnes qui ont fait une demande d’asile au Québec, et seulement huit d'entre elles sont restées dans la province.

Les autres demandeurs d’asile ont été envoyés dans un parc de chambres hôtelières en Ontario.

Or, d'après une élue de la Ville d’Ottawa, le phénomène n’est pas nouveau.

Pour la conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, la région accueille environ 300 demandeurs d’asile tous les six mois. Et, les capacités d’accueil des organismes de la région sont presque arrivées à saturation. Par conséquent, Mme Plante espère que le gouvernement fédéral mettra en place les ressources nécessaires afin de mieux accueillir les demandeurs d’asile.

On les met souvent dans les hôtels. Ce n’est pas une bonne solution à long terme. Surtout quand on veut s’intégrer. Surtout quand c’est des familles, que les enfants s'intègrent dans les écoles, dans les communautés. À mon avis, les hôtels c’est une solution très chère et pas une solution à long terme , commente Mme Plante.

Stéphanie Plante, conseillère du quartier Rideau-Vanier. Photo : Radio-Canada

Problème mondial

Toutefois, en redirigeant les demandeurs d’asile vers d’autres provinces, le gouvernement fédéral ne fait que déplacer le problème et non le régler, ajoute Mireille Paquet, professeure agrégée à l’Université Concordia et titulaire de la charte sur l’immigration.

Selon Mme Paquet, le Canada est rattrapé par la réalité de la crise mondiale de déplacement.

Malheureusement, la solution de fermer le chemin Roxham n’est pas une solution réaliste. [Le nombre] d'arrivées ne va pas diminuer. Présentement on essaye de trouver des solutions temporaires pour être capable de loger ces personnes-là pour leur donner une dignité qui est nécessaire à tout être humain , ajoute-t-elle.

Mireille Paquet, professeure agrégée à l’Université Concordia et titulaire de la charte sur l’immigration. Photo : Radio-Canada

Pour Mme Paquet, la meilleure chose à faire est d'adapter nos systèmes pour s’assurer de pouvoir étudier ces demandes-là de la meilleure façon et d'offrir la dignité aux personnes .

Avec les informations de Claudine Richard