L’absence d’un profil clair sur Martin Carpentier complique les premières recherches

Le maître-chien qui est intervenu le 8 juillet au soir pour tenter de retrouver Martin Carpentier et ses filles a emprunté une bonne piste quelques heures après l'accident. Or, sans profil clair du fugitif, il a dû se fier à son expérience et a dû abandonner. Encore aujourd'hui, il reste convaincu qu'il a fait tout ce qu'il pouvait dans les circonstances.