Le plan pour un nouveau centre de détention pour femmes à Sudbury est critiqué

Selon les plans de la province, le centre Cecil Facer, qui peut accueillir jusqu’à 16 adolescents, fermerait ses portes d’ici deux ans pour être transformé en un établissement pour femmes adultes.

La directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Nord-Est de l’Ontario, Cory Roslyn, affirme que l’ouverture de ce nouveau centre de détention pour femmes n’aurait pas un impact positif.

Elle ajoute que son organisme n’a pas été consulté.

La Société Elizabeth Fry, qui vient en aide aux femmes aux prises avec le système de justice, prône des solutions de rechange à l’incarcération.

Mme Roslyn admet que la situation actuelle à la prison de Sudbury rend difficile le travail de son organisme, notamment en raison du manque d'espace, de la pénurie de personnel et des confinements.

Elle ajoute toutefois que selon plusieurs recherches, l'incarcération n'améliore pas la sécurité publique et cause plus de dommages pour les personnes marginalisées.

Donc, si nous reconnaissons tout cela, comment pouvons-nous continuer à utiliser les prisons pour traiter les problèmes de société tels que la pauvreté, la toxicomanie et la santé mentale? demande-t-elle.

« Si la province veut dépenser de l’argent et investir en faveur des femmes, cela devrait se faire dans la communauté, en envisageant la construction de logements supervisés ou de transition. » — Une citation de Cory Roslyn, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Nord-Est de l’Ontario

Selon Mme Roslyn, le plan de la province entraînerait une importante augmentation du nombre de places pour la détention des femmes à Sudbury, alors qu'il y a en moins de 25 en ce moment.

Elle voit deux scénarios pouvant découler du projet de transformation du centre Cecil Facer : une augmentation du nombre de femmes de la région incarcérées à Sudbury, ou le transfert de femmes en provenance du reste de la province.

Les deux scénarios, je crois, auront un effet négatif important pour les femmes marginalisées , affirme-t-elle.

Elle souligne que le transfert des femmes en provenance d’autres régions peut nuire aux efforts de réhabilitation, car elles peuvent se retrouver à des centaines de kilomètres de leur famille et de leur réseau de soutien.

Dans un courriel, la province a indiqué que ses plans pour le centre Cecil Facer ne sont pas finalisés.