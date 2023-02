Pertes liées au froid extrême : les viniculteurs de la N.-É. demandent l’aide d’Ottawa

Le coup de froid de la semaine dernière a eu des conséquences catastrophiques sur les vignes de la Nouvelle-Écosse. Certains vignerons ont quasiment tout perdu et ils se tournent maintenant vers Ottawa pour demander de l'aide.

Dix jours après le souffle glacial qui a traversé la Nouvelle-Écosse, Steve Ells évalue encore les dégâts. Sur ses 22 hectares de vignes, peu de bourgeons ont survécu.

Steve Ells est le président de l'Association des producteurs de raisins de la Nouvelle-Écosse. Il dit que le froid intense des dernières semaines a causé des dommages irréparables sur les vignes de la région. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Ç'a été une dure semaine pour nous , reconnaît-il.

Dans son hangar dans son vignoble de Canning, dans la vallée d'Annapolis, Steve Ells examine des milliers de bourgeons, un à un. S'ils sont verts, ils ont survécu. S'ils sont marron, ils sont morts.

Le coup de grâce

Le coup de grâce a été la chute brutale des températures sous -20 degrés Celsius après un hiver relativement doux.

Steve Ells estime les pertes à 95 % de ses cépages vitis vinifera et au moins 50 % pour ses cépages hybrides.

En tant que président de l'Association des producteurs de raisins de la Nouvelle-Écosse, il s'inquiète pour le secteur qui était florissant jusque-là.

« Nous avons distribué des trousses de santé mentale et nous avons encouragé les viticulteurs à demander de l'aide. » — Une citation de Steve Ells, président de l'Association des producteurs de raisins de la Nouvelle-Écosse

Steve Ells estime que les vignobles mettront de deux à trois ans à s'en remettre.

En attendant, il faut continuer de payer les factures.

De l’aide d’Ottawa

Steve Ells a donc appelé à l'aide son député libéral fédéral de Kings-Hants, Kody Blois.

Un appel entendu, auquel la ministre fédérale de l'Agriculture Marie-Claude Bibeau répond qu'il existe des programmes.

La ministre de l’Agriculture du Canada et députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau. Photo : Radio-Canada

Les récents phénomènes météorologiques ont nui aux producteurs de raisins de la Nouvelle‑Écosse et leur ont causé beaucoup de stress , constate la ministre. Nous sommes prêts à évaluer l'ampleur des dommages dès que la province présentera une demande.

C'est très important si la province de la Nouvelle-Écosse pense que cet événement est un problème pour notre secteur local. C'est nécessaire absolument pour le gouvernement provincial de commencer avec le processus , note Kody Blois.

Un effet d’entraînement négatif

Kody Blois craint l'effet d’entraînement négatif qui va affecter les vignobles et le tourisme, d'autant qu'il sera difficile d'importer le raisin d'ailleurs au Canada cette année.

Ce vignoble de la région de Canning, en Nouvelle-Écosse, a particulièrement souffert de la vague de froid de février 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Particulièrement dans le secteur à Niagara, la dernière saison était très mauvaise pour eux aussi. Donc ce sera probablement difficile pour nos viniculteurs de trouver d’autres raisins, de créer leur propre vin , estime-t-il.

Chez Nova Scotia Liquor Commission, on n'a pas voulu statuer sur la perte de visibilité des producteurs néo-écossais de vin sur les tablettes en raison d'une possible pénurie. On évaluera selon le cas, a mentionné un porte-parole.

En attendant l'aide, Steve Ells continue de soutenir sa vigne, la tailler et la protéger contre les maladies.

Nous voulons et nous pouvons la reconstruire , assure-t-il.

D’après un reportage d’Adrien Blanc