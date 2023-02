L’Université de Regina révoque le doctorat honorifique de Mary-Ellen Turpel-Lafond

L’avocate renommée et championne des droits autochtones au Canada Mary Ellen Turpel-Lafond, perd le doctorat honorifique que lui a conféré en 2003 l’Université de Regina, annonce l’institution.

Selon l’Université, cette décision a été prise après qu’une consultation a été menée et que des preuves ont été revues à propos des publications médiatiques qui mettent en doute l’identité autochtone de l’avocate de renom ainsi que de ses qualifications universitaires.

En automne dernier, une enquête menée par CBC/Radio-Canada avait révélé que le père de Mary-EllenTurpel-Lafond était d’origine anglaise alors qu’elle a souvent affirmé qu’il était un enfant cri.

Dans un communiqué, l’Université de Regina reconnaît les accomplissements de Mary-Ellen Turpel-Lafond en tant que défenseuse des droits des Autochtones.

L’institution estime cependant que ses accomplissements sont obscurcis par le mal qui est infligé aux universitaires autochtones et aux peuples et communautés autochtones quand les personnes non autochtones représentent faussement des origines autochtones .

Mary-Ellen Turpel-Lafond a reçu des grades honorifiques de 11 universités canadiennes et l’Université de Regina est la première institution à lui enlever ce grade honorifique.

Cette décision a été saluée par le groupe Collectif des femmes autochtones, qui avait demandé aux universités de révoquer ces honneurs.  (Nouvelle fenêtre)

« Nous applaudissons l’Université de Regina pour son courage et son engagement à maintenir l’intégrité académique, tout en dénonçant les fraudes d’identités autochtones et en se conduisant dans l’esprit de la Vérité et Réconciliation. » — Une citation de Communiqué du Collectif des femmes autochtones, qui avait demandé aux universités de révoquer ces honneurs

Le Collectif des femmes autochtones demande maintenant à la gouverneure générale du Canada l’Ordre du Canada accordé à Mary-Ellen Turpel-Lafond en 2021.

Il y a quelques semaines, l’avocate a volontairement retourné ses grades honorifiques à l'Université de l'île de Vancouver et à l’Université Royal Roads.

Avec les informations de Geoff Leo