Réchauffement des eaux du golfe du Saint-Laurent : le crabe des neiges devra s’adapter

Actuellement, dans la partie nord-ouest du golfe Saint-Laurent, la moyenne estivale de la température de l'eau de la couche intermédiaire froide est d'un peu plus de 2 °C. Cette zone, située à 50 mètres de profondeur, représente l'aire de répartition du crabe des neiges.

Certaines données scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne (IML) permettent d'anticiper une hausse de la température de l'eau du golfe du Saint-Laurent.

Les trois couches d'eaux du golfe Saint-Laurent se réchauffent : la couche de surface qui varie avec les saisons, la couche intermédiaire froide et les eaux profondes qui viennent de l’océan.

Les eaux qui affichent une température entre 0°C et 3 °C sont essentielles pour la survie du crustacé. Le scientifique émérite de l' IML , Bernard Sainte-Marie, explique que plus les eaux se réchauffent, plus l'habitat actuel du crabe des neiges se rétrécit.

« Le crabe des neiges est une espèce cannibale. Les plus gros spécimens vont manger les plus petits et les plus petits vont avoir moins d'espace pour se réfugier. » — Une citation de Bernard Sainte-Marie, chercheur à l'IML

Déplacement de l'habitat

Le nord-est du golfe Saint-Laurent détient ainsi le potentiel de devenir le nouvel habitat du crabe des neiges.

Sur la Basse-Côte-Nord et sur la côte ouest de Terre-Neuve, grâce aux apports d’eau du courant du Labrador qui arrivent par le détroit de Belle Isle, l'eau est encore très froide.

Bernard Sainte-Marie soutient que l'habitat thermique adéquat pour le crabe des neiges augmente en superficie dans cette région : le crabe des neiges n'aime pas l'eau trop froide. Si l'eau actuellement très froide continue de se réchauffer durant les prochaines années, la zone pourrait devenir intéressante pour le crabe des neiges.

« Les patrons de résidence de plusieurs espèces marines changent. L'écosystème bouge! » — Une citation de Bernard Sainte-Marie, chercheur à l'IML

Par contre, le courant du Labrador et le réchauffement de la couche de surface pourraient être des facteurs limitants pour la survie de l'espèce.

Les larves émergent au mois de mai pendant le bloom printanier et elles remontent à la surface de l'eau. La phase larvaire de l'animal s'étend sur une période de trois à cinq mois. Les individus se dispersent alors sur plusieurs centaines de kilomètres. La propagation des larves vers le nord deviendrait impossible puisque le courant du Labrador coule vers le sud.

Et les eaux de surface n'échappent pas au réchauffement climatique. Les températures recueillies ces dernières années représentent les plus chaudes enregistrées depuis 1981. Pour favoriser la survie des larves de crabe des neiges, la température de l'eau doit demeurer entre 6 °C et 12 °C, rapporte le chercheur.

Migration des prédateurs

La présence de prédateurs naturels comme la morue et le homard pourrait croître dans l’habitat du crabe des neiges. Présentement, la morue franche n'est pas très abondante dans la couche intermédiaire froide. Avec le réchauffement des eaux profondes, il pourrait y avoir des incursions de ce poisson de fond dans la couche d'eau supérieure.

« On pourrait voir des cas de mortalité s’ajouter pour les crabes des neiges, mais ce n'est pas critique pour l’instant. » — Une citation de Bernard Sainte-Marie, chercheur à l' IML

Bernard Sainte-Marie remarque une explosion de populations de homard dans le nord du golfe ces dernières années, notamment en Minganie.

On assiste aussi à une extension d’aires de prédation vers l'ouest dans l’estuaire du Saint-Laurent.