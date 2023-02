Le quart-arrière Trevor Harris s’engage avec les Roughriders de la Saskatchewan

Trevor Harris a déjà remporté deux fois la Coupe Grey, une fois à Toronto (2012) et une fois à Ottawa (2016). Trevor Harris a également été membre de l'équipe d'étoiles de la division Est en 2016.

Une bonne pêche pour le club, indique le vice-président des opérations footballistiques et directeur général des Roughriders, Jeremy O'Day.

Le directeur général des Roughriders, Jeremy O'Day se rejouit de ces nouvelles recrues. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

En lui donnant l'opportunité, nous pensons qu'il sera un très bon joueur et c'est un joueur explosif, probablement que nous pouvons faire beaucoup de choses différentes avec lui, il joue plusieurs positions donc nous sommes excités de l'avoir, il sent qu'il est prêt à s'avancer et être un rouleau , se réjouit Jeremy O'Day.

L’ancien coéquipier de Trevor Harris qui est aussi receveur éloigné, Jake Wieneke jouera aussi pour la prochaine saison aux couleurs des Roughriders.

Ce dernier a joué 16 matchs pour les Alouettes en 2022, enregistrant 45 réceptions pour 589 verges et deux touchés.

Il a également défendu le gilet montréalais au cours des trois dernières saisons, captant 142 passes pour une récolte de 2056 verges et 21 touchés en 48 matchs.

Au nombre des nouveaux arrivants figurent, le receveur large américain Shawn Bane Jr. qui rejoint également les rangs des Riders pour 2023.

Aussi, le receveur de passes Juwan Brescacin s’est également engagé avec les Roughriders. Le joueur de 30 ans a initialement signé avec les Argonauts de Toronto en février 2020. Il a ensuite participé à 11 matchs en tant qu'Argo, totalisant 11 réceptions pour 97 verges, une moyenne de 8,8 verges par prise et deux touchés.

Mais le défenseur central, Darnell Sankey, ne sera probablement pas de retour chez les Roughriders en 2023.

Je ne pense pas qu'il y aura une opportunité pour Darnell. Je pense que nous communiquons évidemment avec lui tout au long du processus, nous avons fait des allers-retours avec son agent et nous n'avons pas été en mesure d'atteindre un accord , affirme Jeremy O'Day.

La quête de joueurs se poursuit pour les Roughriders de la Saskatchewan. Nous recherchons de bons joueurs de football, nous recherchons également une bonne personne, quelqu'un qui a une grande force de caractère, quelqu'un qui a réussi dans notre ligue ; quelqu'un qui a la capacité de gagner des matchs de football , souligne Jeremy O'Day.

À ce jour, neuf départs ont également été constatés dans l'équipe du vert et blanc. Il s'agit de Cody Fajardo, Tuck James (Montréal), Kyran Moore (Edmonton), Justin Mcinnis, St.John Josiah (C.-B.), Shaq Evans, Johnson Jr. Gary, Vaughn Terran (Ottawa), Duke Williams (Hamilton).

Les Roughriders (6-12) ont terminé au 4e rang de la Division Ouest en 2022 et ont raté les éliminatoires.