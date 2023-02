Surrey veut transférer des terres pour les protéger, contre l’avis de Premières Nations

Le conseil municipal de Surrey a voté à l'unanimité, lundi, en faveur d’une proposition de la Commission des terres agricoles de la Colombie-Britannique (ALC) de placer 123 hectares de terres de Campbell Heights, au sud-est de la ville, dans la réserve de terres agricoles de la province.

Les terres qui y sont incluses sont protégées contre les utilisations non agricoles et font l’objet de certaines restrictions de développement et de construction.

Nous avons subi une perte massive de terres agricoles productives. Ces terres sont uniques. Elles ne peuvent être remplacées nulle part au Canada, et je dirais même en Amérique du Nord , affirme le conseiller municipal Mike Bose.

Les terres visées appartiennent actuellement au gouvernement fédéral et sont louées à la famille de Tyler Heppell, des agriculteurs qui l’exploitent depuis trois générations. Selon eux, le terrain produit chaque année entre 30 et 50 millions de légumes frais tels que des pommes de terre, des carottes et des choux.

Selon Tyler Heppell, soutenir la productivité des terres agricoles locales est la bonne décision, étant donné que le public est de plus en plus conscient de l'importance de la sécurité alimentaire et que les coûts des produits à l'épicerie augmentent.

Une pierre angulaire des droits autochtones

Un groupe de trois Premières Nations locales, Katzie, Kwantlen et Semiahmoo, s’oppose à l’inclusion de ces terres dans la réserve de terres agricoles de la province.

Elles soutiennent que les restrictions qui pourraient toucher le terrain empiéteraient sur leurs droits ancestraux et déplorent que la Commission des terres agricoles n’ait pas consulté les Premières Nations de manière adéquate.

Les ancêtres [des Nations] ont occupé, gouverné, géré et utilisé les terres, les eaux et les ressources de leurs territoires, qui comprennent les terres [de Campbell Heights], depuis des temps immémoriaux. [...] La terre continue d'être culturellement, spirituellement et économiquement importante pour [elles], et [leurs] membres continuent d'exercer leurs droits dans cette zone , est-il écrit dans un mémoire issu d'une consultation publique.

Mardi soir, un représentant de la Première Nation Katzie a affirmé que les chefs des trois Premières Nations sont actuellement à Ottawa pour rencontrer des députés et des ministres fédéraux au sujet de ces terres, une pierre angulaire des droits autochtones et de la réconciliation.

Les chefs souhaitent trouver une solution qui respecte les intérêts des différents acteurs concernés tout en reconnaissant l'importance vitale de ces terres pour les trois Nations et l'engagement du gouvernement fédéral à mettre en œuvre les droits des autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones .

D'après les informations de Liam Britten