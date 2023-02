Mort d’un garçon de 5 ans à Lyster : la CNESST critique la méthode de travail utilisée

L’autobus scolaire dans lequel se trouvait l’enfant est entré en collision avec un camion nacelle sur le 8e Rang Ouest, alors que deux travailleurs procédaient à l’installation de fibre optique. L'inspectrice de la CNESST responsable du dossier, Stéphanie Rosa, a parlé de négligence de la part des employés lors de la conférence de presse qui a eu lieu à Trois-Rivières.

Un seul panneau indiquant la présence du camion avait été installé. Il y aurait notamment dû y avoir aussi des cônes et une lumière de signalisation, selon la CNESST .

Le conducteur de l'autobus ainsi que deux jeunes passagers ont été blessés au moment de l’accident. La mort de l’un d’entre eux a par la suite été constatée à l’hôpital.

Les causes expliquant l’accident Le camion nacelle entravait partiellement la voie en direction ouest, ce qui a engendré une collision avec l'autobus scolaire qui circulait dans cette même voie ouverte à la circulation. La méthode de travail utilisée lors de l'installation de câbles à fibre optique était déficiente et exposait les travailleurs à un danger de heurt par les usagers de la route dû à la mise en place d'une signalisation inadéquate. Source : CNESST

La CNESST a demandé à l’employeur, Les entreprises québécoises d’excavation L.E.Q.E.L., de fournir une méthode de travail sécuritaire pour manoeuvrer avec le camion nacelle.

Actuellement, l'employeur n'a pas été en mesure de soumettre à la CNESST une méthode de travail sécuritaire qui répond à la réglementation en signalisation routière pour reprendre les travaux , indique la CNESST dans son rapport de 40 pages.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, à l'Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec et à la Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec ainsi qu’au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de prévenir d'autres accidents du même genre.

Avec des informations de Kassandra Lebel