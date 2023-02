Des images satellites pour évaluer les dommages de la tempête du 23 et 24 décembre

Après la tempête, l’organisme a lancé un appel à tous les forestiers qui ont subi des dommages.

Selon le président du Syndicat, Maurice Veilleux, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts possède des images satellites qui pourraient témoigner de l'ampleur du chablis. L’idée, c’est dire aux producteurs qu’on a un outil pour voir l'ampleur des dégâts.

Il ajoute que le Ministère doit leur donner les informations concernant les images bientôt. Là, on sera capable de dire : "Il y a des images satellites qui ont été faites juste avant chablis. Il y a des images satellites qui ont été faites immédiatement après".

« Lorsqu’on aura l'interprétation, on va être capable de comparer avec ce qu'on voit sur le terrain. Par la suite, on va continuer à faire évoluer le dossier. » — Une citation de Maurice Veilleux, président, Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Le but, pour Maurice Veilleux, est d’établir un plan pour récolter rapidement et de façon sécuritaire les arbres cassés et déracinés.

Également, l’objectif est de demander une aide financière au gouvernement. Parce que des budgets, il en manquait déjà pour les dégâts de tordeuse , dit-il. On va essayer de rencontrer quand même la ministre dans les prochaines semaines pour la sensibiliser aux besoins de budgets que ces dégâts-là vont occasionner.

Pas d'images pour la Gaspésie

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie aurait aussi aimé profiter d’images satellites, mais ça ne sera pas possible selon le président Pierre-Luc Arsenault. Il dit avoir contacté le Ministère qui aurait répondu ne pas avoir d'images de la péninsule durant la période visée.

M. Arsenault poursuit donc la collecte de données pour connaître l’étendue des dommages dans les forêts privées gaspésiennes. Ça aurait donné un portrait là exact assez vite, mais on va continuer de les talonner pour voir s'il n’y a pas quelque chose de disponible.

L'utilisation d'images satellites n'est pas nouvelle, explique l’ingénieur forestier Martin Lepage, qui est aussi directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Elles sont notamment utilisées pour faire la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Les images satellitaires permettent de bien évaluer les besoins des forestiers. Si effectivement l'analyse par imagerie satellite nous permet d'avoir un portrait global de la situation, on va être davantage en mesure là d'établir les priorités, l'ordre de grandeur des volumes qui sont à récolter ou sujet à perte.

« Les chablis comme ça, ça peut affecter des portions de forêt éparpillées à la grandeur du territoire. Ce n'est pas facile d'avoir une image ou un portrait global de tout ça. » — Une citation de Martin Lepage, directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Le Ministère n'avait pas encore répondu à nos questions concernant la disponibilité de ces images satellites au moment de publier ce texte.