Les services de santé au Manitoba abandonnés par des infirmières à bout de souffle

Des infirmières du Manitoba quittent les services de santé au bord de l’épuisement. Le syndicat des infirmières dénonce des surcharges de travail qui ne permettent pas aux professionnels de faire un équilibre entre le travail et la vie privée.

Malyssa Wiens a quitté son poste d’infirmière en mai 2022, après 10 ans de service. Le travail lui était devenu insupportable. J’étais souvent en colère au travail, car je me sentais à bout de nerfs , explique-t-elle.

L’ex-infirmière de 35 ans dit qu’elle travaillait souvent 16 heures d’affilée, plusieurs jours de suite. J’étais souvent de service la fin de semaine, ce qui signifiait que j’occupais mon poste à mon quart habituel et que je devais ensuite rester et faire un autre quart .

La fatigue et la déprime ont fait leur apparition à cause du travail. Mon cerveau ne fonctionnait plus correctement se souvient Malyssa Wiens.

Pour freiner ce rythme épuisant et avoir du temps pour s’occuper de ses enfants, Mme Wiens a voulu travailler à temps partiel. Mais elle était sans cesse sollicitée pour faire des heures supplémentaires, rongeant son temps en famille.

Elle a donc choisi d’être une bonne mère pour [ses] enfants plutôt qu’une mère infirmière épuisée et en colère .

Selon le Syndicat des infirmières du Manitoba, les infirmières et infirmiers ont fait plus d’un million d’heures supplémentaires dans la province l’an dernier, dont 650 000 heures supplémentaires à Winnipeg.

Le syndicat ajoute que beaucoup d'employés continuent d’être obligés de rester en poste bien au-delà de leur quart de travail.

Je me sens comme un zombie

Une infirmière, dont CBC/Radio-Canada protège l’anonymat parce qu'elle a peur de représailles de son employeur, dit que les conditions de travail continuent à s’empirer.

Chaque jour, lorsque les quarts de travail sont affichés pour être pris en charge, il y a entre trois et huit quarts de travail vides qui doivent être remplis, Beaucoup d’infirmières ne sont donc pas inscrites au calendrier , a déclaré l’infirmière d'un service d’urgence en milieu rural.

Tout comme Malyssa Wiens, elle est régulièrement contrainte d’enchaîner les quarts de travail. Je me sens comme un zombie le jour suivant. Elle regrette de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour jouer avec son enfant autant qu’elle le voudrait.

Dans une lettre qu’elle prévoit d’envoyer au ministre de la Santé, elle dénonce l’incapacité de concilier travail et vie de famille. Publiée sur la page du Syndicat des infirmières, la lettre compte plus de 250 commentaires de soutien, bien plus que la plupart des publications de la page.

Je veux être une infirmière, mais je veux aussi être une bonne mère , peut-on lire sur la publication Facebook de la page du syndicat.

Dans les services de santé du Sud, près de 27 % des postes sont vacants, soit plus du double du taux de 2019.

La présidente du syndicat, Darlene Jackson, déclare que cette situation n’est pas viable et qu’il faut faire davantage de progrès, notamment pour les infirmières qui ont des familles auxquelles elles sont arrachées.

Renforcer le personnel de santé

La province a récemment annoncé l’octroi de 200 millions de dollars en incitatifs afin d'aider les effectifs du personnel de la santé.

L’Office régional de la santé de Winnipeg et Soins communs indique que le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé, y compris des infirmières, restent une priorité absolue.

Un porte-parole de la province annonce la mise en place d’une réserve flottante d’infirmiers et d'infirmières. Le groupe permettra d’offrir des horaires flexibles aux infirmières qui souhaitent travailler chez différents employeurs de la province.

L’initiative en est à ses débuts et nous n’avons pas encore embauché de personnes à la suite de ces affichages, mais nous prévoyons le faire sous peu , dit un porte-parole de la région sanitaire d’Entre-les-Lacs et de l’Est.

Avec les informations de Brittany Greenslade