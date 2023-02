Retour du Toronto Black Film Festival en personne cette année

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, c'est le retour, en présentiel, du Toronto Black Film Festival qui s'est donné pour mission de propulser encore plus de réalisateurs et de scénaristes noirs cette année.

L'événement annuel, qui marque son 11e anniversaire, retrouve sa programmation en personne et revient plus fort que jamais , assure sa présidente et fondatrice, Fabienne Colas.

Au cours du festival, films, courts-métrages, documentaires et films d'animation se succéderont pour transporter les cinéphiles dans un autre univers.

L'objectif : inspirer la prochaine génération d'artistes noirs dans le cinéma et au-delà en amplifiant encore plus de voix de personnes noires, du 15 au 20 février.

On peut s'attendre à être surpris, inspiré [et] éduqué , assure la présidente et fondatrice des festivals de Montréal, Toronto, Halifax, Ottawa, Calgary et Vancouver, Fabienne Colas.

Selon Fabienne Colas, ce festival est l'occasion de découvrir et d'outiller des cinéastes locaux à toutes les étapes de leur parcours. Photo : Radio-Canada

Le Toronto Black Film Festival (Festival du film noir de Toronto) présentera 125 films provenant de 20 pays, dont 37 premières mondiales, 18 premières internationales, 37 premières canadiennes, 18 premières ontariennes et 7 premières torontoises.

Des milliers de festivaliers de tous âges et de toutes origines, en personne et en ligne, sont attendus par les organisateurs du festival.

C'est le film Lovely Jackson, tiré de faits vécus, qui marquera le coup d'envoi, mercredi.

Le film illustre la condamnation de Rickey Jackson, l'impact psychologique de son emprisonnement et la force spirituelle nécessaire pour survivre à 39 ans d'incarcération injustifiée pour un meurtre qu'il n'a pas commis.

Place à la célébration

Les histoires racontées lors du festival sont diverses, souligne Mme Colas.

Il sera entre autres question de politique, de justice sociale, d'immigration et de la communauté LGBTQ+, par exemple.

Le film Woman Meets Girl de Murry Peeters, par exemple, est l'un des films qui sera présenté en première mondiale au festival samedi.

C'est l'histoire de deux femmes qui ont un moment de rapprochement et elles réalisent qu'elles sont plus similaires qu'elles le pensaient au début , explique la scénariste, actrice et réalisatrice queer Murry Peeters.

Le récit parle de la manière dont une personne peut entrer dans ta vie d'une façon inattendue , ajoute-t-elle.

Murry Peeters espère voir plus de diversité et de représentation de communautés marginalisées devant et derrière le grand écran. Photo : Radio-Canada

Murry Peeters ne cache pas qu'elle souhaiterait que le cinéma soit plus accessible, inclusif et représentatif de la société dans laquelle elle vit.

C’est très difficile de pouvoir montrer ses œuvres au public, spécialement quand tu viens d'une communauté minoritaire comme les miennes , dit-elle.

Avoir des occasions de présenter mon film à des gens qui sont précisément intéressés à mes sujets, c’est incroyable , pense Murry Peeters.

En plus d'être une plateforme qui encourage la découverte, le festival est aussi un moment de réseautage, de reconnaissance par les pairs et de célébration du travail accompli.

Le Festival du film noir de Toronto rendra justement hommage à la scénariste, productrice et réalisatrice Jennifer Holness dans le cadre des célébrations de la soirée d'ouverture.

Jennifer Holness, présidente de la compagnie de production Hungry Eyes, réalise des histoires représentatives d'une société multiculturelle depuis une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada

Ce festival est très important pour moi parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'événement [comme celui-là] qui nous célébrait , dit la scénariste, productrice et réalisatrice Jennifer Holness qui sera d'ailleurs célébrée pour sa contribution à l'industrie du cinéma.

Elle recevra un prix pour souligner ses réalisations au fil de sa carrière de plus de 20 ans.

Je suis fière et très touchée d'être reconnue. Je me sens vue. C'est une reconnaissance de notre travail , ajoute-t-elle.

Le festival se terminera lundi au cinéma Carlton avec la première canadienne du film de clôture, Aisha.

L'œuvre raconte l'histoire d'une jeune femme nigériane qui demande l'asile en Irlande et qui se heurte à une série de défis comme l'expulsion et la bureaucratie.

Un festival pour tous

Ce festival est essentiellement un rassemblement pour célébrer et réfléchir ensemble, selon sa fondatrice.

Le Toronto Black Film Festival ce n'est pas uniquement un festival pour des Noirs, c'est un festival qui est ouvert à tous et surtout aux gens qui ne sont pas Noirs, pour avoir la chance et la possibilité d'être exposés à des films qui sont loin de leur réalité, qu'ils ne verraient pas autrement , explique Fabienne Colas.

C'est un festival vraiment pour tout le monde, pour faire de belles rencontres, des découvertes, pour essayer de comprendre, d'aller à la rencontre de l'autre , ajoute-t-elle.

« Mieux se comprendre c'est mieux vivre ensemble. Il faut apprendre à se connaître. C'est aussi cela le but du festival. » — Une citation de Fabienne Colas, présidente et fondatrice du festival

Ce festival est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux cinéastes et des films émergents , souligne Jennifer Holness.

Toronto c'est la capitale des films au pays. Je crois que chaque Torontois est un cinéphile. [...] La diversité à Toronto n'a même pas besoin d'être définie. Cela fait partie de l'ADN de cette ville , renchérit Mme Colas.

Barrières systémiques

Malgré l'évolution du festival, plusieurs embûches persistent, pour les créateurs noirs en particulier, au sein de l'industrie du film.

Le racisme structurel et institutionnel nous affecte vraiment de manière significative. Le travail de Fabienne et de son équipe est une source d'inspiration , croit Jennifer Holness.

Le manque de diversité et la difficulté d'avoir accès aux ressources et au financement nécessaires freinent plusieurs personnes noires qui tentent de percer dans l'univers du cinéma, constatent les trois femmes.

Je souhaite voir plus de changements et plus de possibilités pour les réalisateurs comme moi, plus d'argent , lance Murry Peeters.

Le but du festival, rappelle la présidente et fondatrice, c'est aussi de minimiser les obstacles auxquels font face les cinéastes noirs en facilitant l'accessibilité aux ressources et en encourageant l'inclusion, notamment.

C'est super que les cinéastes et les professionnels du cinéma noirs aient une plateforme pour discuter, acquérir des connaissances et trouver des solutions, mais en même temps on n'a pas la clé de tous ces problèmes donc c'est pour cela qu'on invite tout le monde à se joindre à nous pour avancer ensemble , souligne Fabienne Colas.

L'objectif de l'événement est entre autres de trouver plus de solutions et d'encourager plus de collaborations pour créer le changement espéré , ajoute-t-elle.