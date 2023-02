Les élus de Saguenay entérinent l’entente de principe avec les cols bleus

Les salariés, représentés par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), avaient voté en faveur de l’adoption de l’entente lors d’une réunion tenue lundi.

Le conseil municipal de Saguenay a tenu une assemblée extraordinaire mercredi matin pour l’entériner officiellement.

L’entente prévoit un rattrapage salarial, une équité intergénérationnelle et permettra d’ajouter une soixantaine de postes permanents. Selon la Ville, la création de postes favorisera la stabilité d’emploi des employés plus jeunes et une plus grande flexibilité sur les horaires.

Dans un communiqué de presse diffusé peu après la séance, la mairesse s’est réjouie d’avoir pu s’entendre avec les employés municipaux.

Avec les reprises des opérations de déneigement en régie, les cols bleus de la ville de Saguenay jouent un rôle clé dans le maintien de la qualité de vie de notre communauté. Nous sommes ravis d'avoir trouvé une entente qui reflète nos valeurs et la qualité de leur travail. Dans une perspective de pénurie et de rétention de main-d’œuvre, nous devons offrir des conditions innovantes , a déclaré Julie Dufour.

La nouvelle convention collective devrait être signée prochainement. Elle sera valable jusqu'au 31 décembre 2016.