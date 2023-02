Élections Nouvelle-Écosse s’intéresse de plus en plus au vote en ligne

Le contrat avec Scytl Canada Inc. comprend 150 000 $ pour développer la plateforme et 200 000 $ pour les opérations pendant une élection. On s’attend à ce que le développement du système prenne environ un an.

Les modifications apportées à la Loi électorale en 2021 ont permis l’utilisation du vote par Internet pour les militaires en poste à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse pendant une élection.

Le taux de participation au scrutin en Nouvelle-Écosse est de 55 % en 2021, à peine plus que le pire taux de l'histoire de la province noté en 2017, qui était de 53,4 %, selon Élections Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Rose Murphy

La directrice générale des élections, Dorothy Rice, espère que la plateforme améliorera la situation des gens qui, dans le passé, se sentaient exclus du processus électoral et qu’ils participeront au processus électoral et à la démocratie , dit-elle espérer.

Mme Rice a ajouté que le système serait évalué après les prochaines élections de 2025, mais jusqu’à présent, il n’a pas été question d’élargir l’accès au-delà des militaires.

Il y a peut-être des possibilités d’autres développements là-bas, mais pas pour l’instant. Ces idées n’ont pas été lancées , a-t-elle annoncé.

Logiciel de vote par Internet

Avec son bureau principal à Barcelone, Scytl développe un logiciel de vote par Internet depuis 20 ans. Ses systèmes ont été utilisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Australie. Scytl a également conçu des plateformes pour les élections municipales au Canada, notamment pour la Municipalité régionale de Halifax et les villes de Vaughan et de Markham en Ontario.

Une femme passe devant un bureau de vote à Halifax en août 2021. Les élections en Nouvelle-Écosse auront dorénavant lieu à date fixe, le 15 juillet tous les quatre ans à compter de 2025. Photo : Rose Murphy / CBC

Ben Fagg, vice-président du développement des affaires et des alliances mondiales de Scytl, a indiqué que le système que l’entreprise concevra pour Élections Nouvelle-Écosse s’appuiera sur des produits qui ont évolué au cours des 20 dernières années, mais qui seront adaptés aux besoins locaux particuliers.

Bien que l’entreprise fournirait un soutien opérationnel lorsque le système sera terminé et qu’une élection sera déclenchée, M. Fagg a déclaré qu’Élections Nouvelle-Écosse continuerait de prendre les devants.

Nous fournissons le logiciel, nous fournissons la plateforme, mais le contrôle de tout cela est évidemment entre les mains d’Élections Nouvelle-Écosse en tout temps , assure Ben Fagg.