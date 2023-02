Une entente de principe trouvée entre le syndicat des ambulanciers et Island EMS

Des hausses de salaires et des mesures pour aider à la rétention du personnel sont les deux mesures phares d’une entente de principe trouvée entre le syndicat des ambulanciers paramédicaux de l’Île-du-Prince-Édouard et Island EMS, le service d'ambulance géré par Medavie.

Après plus d’un an de négociations, une entente de principe a enfin été trouvée entre le syndicat qui représente tous les paramédicaux de l’Île-du-Prince-Édouard et leur employeur.

Les éléments clés de l’accord comprennent des hausses de salaire et des mesures pour la rétention du personnel, selon Jason Woodbury, président de la section 3324 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Jason Woodbury, président de la section locale 3324 du SCFP, qui représente 169 ambulanciers de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada

Les cinq dernières années, nous avons vu une pénurie importante de paramédicaux dans la province. Nos ambulances manquent régulièrement de personnel , a-t-il expliqué.

Garder les ambulanciers dans le système

Pour M. Woodbury, la rétention du personnel est une question sur laquelle les deux parties doivent travailler en dehors des négociations.

« La rétention, ce n’est pas seulement une question financière. Ça se joue également sur les conditions de travail, les promotions et autres initiatives dont l’employeur peut convenir avec le syndicat à apporter sur le lieu de travail. » — Une citation de Jason Woodbury, président de la section 3324 du SCFP

On a été très clair avec notre employeur que les deux parties doivent se concentrer sur ce point pour conserver les ambulanciers que nous avons déjà ici dans le système , poursuit le président du syndicat.

Les salaires alignés sur leur homologues de l'Atlantique

Les hausses de salaire sont un autre point fort de l’accord de principe, selon le syndicat.

Nos membres sont les moins bien payés de tous nos homologues de l'Atlantique. Nous avons pu obtenir un gain important sur ce point, l'un étant un ajustement salarial pour être à égalité avec nos homologues, ainsi qu'une augmentation de salaire , précise Jason Woodbury.

En collaboration avec nos partenaires syndicaux, nous sommes heureux d'avoir obtenu un accord de principe et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble , écrit Island EMS dans un communiqué envoyé à CBC News.

L’entente de principe va maintenant être présentée aux 200 membres du syndicat. Son président espère qu’il pourra être voté d’ici la fin du mois de mars. Il sera ensuite en vigueur pour les trois prochaines années.