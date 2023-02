Le drame méconnu de la célèbre famille Simard : l’enfer de l’orphelinat

C’était en 1967, quelques années avant que les P’tits Simard charment le Québec avec leurs voix enjouées et deviennent les idoles d’une génération. Ils habitaient à La Baie lorsque leur mère Gabrielle et le petit René Simard sont tombés malades. Les deux ont été hospitalisés pour une jaunisse à Chicoutimi. Nathalie Simard, elle, n’était pas encore née.

Leur père Jean-Roch éprouvait aussi des problèmes de santé. Comme il était incapable de s’occuper de sa famille, un travailleur social a placé ses quatre autres enfants à l’Orphelinat de l’Immaculée-Conception.

Martin a 10 ans et Lyne est âgée de 11 ans lorsqu’ils entrent dans l’établissement en forme de croix dirigé par les Petites Franciscaines de Marie. Dès la première journée, ils disent subir un calvaire. Des religieuses les accusent d’avoir rendu leurs parents malades et leur disent qu’ils vont devoir payer pour leurs péchés. Elles ont tenu parole , se souvient Martin.

L'orphelinat de Chicoutimi a été en activité de 1931 à 1968. Photo : Radio-Canada

Celui qui a fait carrière en musique pendant plus de deux décennies a été marqué par la cruauté mentale et la cruauté physique des bonnes sœurs. C’était une prison, un genre de camp de concentration , assure l’homme de 65 ans.

C’était la fin du monde. C’est comme si tu étais dans une maison de l’horreur , explique sa sœur Lyne Simard.

À l’orphelinat, les châtiments se succèdent lorsque le frère et la sœur font pipi au lit, que ce soit les coups de strap ou des raclées avec le frappoir. Plus on pleurait, plus elles en donnaient , se souvient Martin.

Plus de 12 000 enfants abandonnés, orphelins ou placés pour diverses raisons, comme la maladie d'un parent, sont passés par l'Orphelinat de l'Immaculée Conception. Photo : Société historique du Saguenay/SHS-P002-S07-SS1-P09998-1

Un jour, Lyne a vu une fillette nue être humiliée et frappée sauvagement par des franciscaines. Cette scène lui a créé un choc émotionnel.

Ce n’était pas humain. Elles lui ont déchiré le pyjama sur le dos et l’ont battue avec des cuillères, une en bois et une en métal. Après ça, je ne me souviens plus de rien. C’est le blackout total , relate la dame de 67 ans. Traumatisée, la petite Simard longe les murs et tente de se faire oublier. La violence systémique et les agressions physiques de certaines révérendes mères l’oppressent à un point tel qu'elle tente de mettre fin à ses jours.

« Je voulais mourir. Je ne voulais plus vivre ça. J’ai essayé de m’étouffer dans une taie d'oreiller. » — Une citation de Lyne Simard, survivante de l’orphelinat

Ça a brisé quelque chose au-dedans. En sortant de l'orphelinat, on m'a diagnostiqué une dépression. C'était trop pour moi , se désole Lyne. Elle se rappelle que son père n’arrivait pas à croire qu’une enfant en si bas âge puisse recevoir un tel diagnostic.

Martin et Lyne Simard ont fait des démarches pour en apprendre plus sur cet épisode de leur histoire qui est demeuré tabou. Selon des documents officiels, ils seraient restés environ trois mois à l’orphelinat. Photo : Radio-Canada

Martin raconte qu’un jour il a été forcé de manger son vomi par les représentantes de Dieu. Lors d’un repas, les religieuses ont servi une salade de chou que Martin a appréciée. Et comme il a osé en redemander, les sœurs ont voulu lui donner une leçon en lui servant un énorme bol. Je vomissais là-dedans et il a fallu que je le mange , révèle-t-il avec dégoût. Il est persuadé que ce souvenir, qui lui donne encore des haut-le-cœur, va le hanter jusqu’à la fin de sa vie.

Cette histoire, il l’a longtemps cachée à ses proches, qui comprennent mal son dédain de la nourriture. Pendant des années, lors de soupers de bureau, Martin allait manger des sandwichs en cachette dans son auto. Ça a laissé des séquelles , assure-t-il. Les horreurs de l’orphelinat lui ont créé un sentiment d’insécurité. Encore aujourd’hui, il estime que sa guérison est loin d’être finie.

Sauvés par la musique

Martin et Lyne ont fait des démarches pour en apprendre plus sur cet épisode de leur histoire qui est demeuré tabou. Selon des documents officiels, ils seraient restés environ trois mois à l’orphelinat. Leur séjour leur a pourtant paru une éternité. Après une heure, c'était déjà trop , souligne Martin. Ce sont des membres de leur famille qui les ont sortis de là après avoir eu vent de la maltraitance dont ils étaient victimes.

Imaginez ceux qui sont restés longtemps, c'est atroce. Il y en a qui ne s’en sont pas sortis , souligne Lyne. Les sœurs ont laissé dans leur sillage des enfants brisés. Plusieurs survivants ont vécu dans la pauvreté, avec des problèmes psychologiques. D’autres se sont enlevé la vie, incapables de voir la lumière au bout du tunnel.

Nous autres, on s’en est sortis parce qu’on a eu de l’amour après l’orphelinat , explique Lyne. La famille Simard était tissée serrée. C’est cet amour de la famille et la musique qui les a sauvés.

De gauche à droite : René, Lyne, Martin, leur mère Gabrielle qui tient Nathalie dans ses bras, Jean-Roger, leur père Jean-Roch, Régis et Odette Simard. Photo : Archives nationales du Québec, Télé-radiomonde, 9 octobre 1971

Peu de temps après que les enfants eurent quitté l’orphelinat maudit, les Simard ont déménagé à l’île d’Orléans.

Leur passion commune pour la musique a permis aux frères et sœurs de croire en des jours meilleurs. Les âmes écorchées ont alors enfoui leur secret lourd à porter. La musique, c’est fait pour oublier les soucis de la vie , confie Martin. On était là pour divertir les gens. Ce qu’on a vécu est resté caché , explique-t-il.

On a commencé à chanter à l'église à l'île d'Orléans. On faisait les enterrements, les mariages, les baptêmes. Ce n'est pas longtemps après ça que René a commencé à être populaire , se souvient Lyne.

La vie des Simard a ensuite bien changé. Avec leur célèbre ritournelle des poudings Laura Secord, les P’tits Simard ont marqué l’imaginaire et sont devenus les enfants chouchous du Québec.

Depuis qu’ils ont quitté l’orphelinat, 56 ans se sont écoulés. Mais ce n’est que récemment que Lyne et Martin se sont aperçus qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir subi les supplices des religieuses en entendant les récits d’autres survivants.

Ils ont décidé de raconter leur histoire publiquement pour se délivrer de leurs souffrances, mais surtout pour aider les oubliés du système des orphelinats catholiques.

En quête de justice

L’histoire des orphelins de Duplessis a fait grand bruit dans les années 1990. Les premiers qui ont été reconnus par le gouvernement sont les enfants traités à tort comme des déficients mentaux dans des orphelinats transformés en asiles. Cette supercherie de l'Église et de l'État permettait d’obtenir plus d’argent d’Ottawa.

En 2001, Québec a mis sur pied un programme national de réconciliation et versé une aide financière moyenne de 25 000 $ aux orphelins internés injustement.

D'autres enfants de Duplessis, maltraités et abusés dans les orphelinats, ont été reconnus en 2006 dans le cadre d’une deuxième mouture du programme. Les victimes peuvent toucher 15 000 $, mais à condition d’avoir vécu au moins deux ans dans ces institutions.

De guerre lasse, de nombreux survivants ont accepté ces sommes qu’ils jugent dérisoires et qui ne sont ni une compensation ni une indemnisation pour les sévices subis.

La congrégation des Petites Franciscaines de Marie, dont la maison-mère se trouve à Baie-Saint-Paul, était responsable de l'Orphelinat de l'Immaculée. Photo : Société historique du Saguenay/SHS-P002-S01-D1549-P02

Les 5500 Québécois qui ont reçu cette aide ont dû signer une quittance qui les empêche de poursuivre le gouvernement et les congrégations religieuses. Pourtant, l’Église catholique n’a pas déboursé un sou pour les victimes.

Comme Lyne et Martin Simard, 2200 survivants des orphelinats n’ont toutefois reçu aucune reconnaissance du gouvernement. Ils sont tombés entre les mailles du système parce que les critères du programme national de réconciliation ne tiennent pas compte des torts infligés aux enfants ni de leurs séquelles. Ils n’ont pas vécu dans cette institution d’assistance publique assez longtemps.

Une chance qu’on n’est pas restés là pendant deux ans, parce qu’on ne serait peut-être plus là pour en parler , ironise Martin.

Pour obtenir justice, ils font donc partie d’une demande de recours collectif qui a subi un revers en Cour supérieure et en Cour d’appel et qui est aujourd’hui entre les mains de la Cour suprême. Ils sont toutefois bien conscients que l’argent ne pourra jamais effacer le mal que les sœurs franciscaines leur ont fait.

Les religieuses, dignitaires et bienfaiteurs de l'orphelinat à son ouverture en 1931. Photo : Société historique du Saguenay

Des excuses de l’Église

Les religieuses que les Simard qualifient de tortionnaires sont aujourd’hui décédées. Ils réclament des excuses de l’Église et de la communauté des Petites Franciscaines de Marie, qui n’ont jamais demandé pardon aux victimes.

Comme bien des survivants des orphelinats catholiques, Lyne et Martin ont suivi avec attention la visite du pape au Canada à l’été 2022. Ils étaient heureux que les victimes des pensionnats pour Autochtones reçoivent enfin les excuses tant attendues du Vatican.

Mais leurs sentiments étaient mitigés, parce que le souverain pontife n’a pas dit un mot sur le scandale de maltraitance dans les orphelinats, résultat de la complicité de l’Église et de l’État. Pourtant, les orphelins de Duplessis font des démarches depuis des années auprès du Vatican.

Les orphelins de Duplessis, ce sont des gens qui n’ont jamais pu avoir une vie normale et ils vont bientôt mourir , s’attriste Martin. On a été et on est toujours la poussière sous le tapis.

Il n’en revient d’ailleurs pas que Québec ait protégé l’Église catholique et les communautés religieuses en faisant signer une quittance aux survivants qui ont reçu l’aide financière du Programme national de réconciliation avec les orphelins de Duplessis.

Martin et Lyne souhaitent que l’on fasse la lumière, une fois pour toutes, sur le sort qui était réservé aux enfants dans le système des orphelinats.

Les Petites Franciscaines de Marie ont refusé nos demandes d’entrevue. Par le passé, elles ont réfuté les allégations de sévices à l’orphelinat de Chicoutimi.