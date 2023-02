L’érosion menace des fortifications militaires historiques dans un parc à Halifax

William Breckenridge croit que, sans action urgente, une partie importante du patrimoine militaire du Canada sera perdue dans les vagues.

Le parc Point Pleasant est un endroit prisé pour toutes sortes de loisirs.

Mais pendant 183 ans, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était avant tout un site militaire actif qui défendait le port d'Halifax.

William Breckenridge, de la Société de préservation du patrimoine militaire d’Halifax, fait part que les fortifications qui subsistent rappellent aux visiteurs d'aujourd'hui l'histoire militaire de la ville et à quel point la guerre peut-être proche.

« Si vous faites du jogging ou que vous promenez votre chien, vous voyez à quel point la guerre au pays a été proche. » — Une citation de William Breckenridge, historien de la Société de préservation du patrimoine militaire d’Halifax

Lorsque les abris fortifiés et les emplacements des canons ont été construits, l'océan était loin.

Mais l'eau se rapproche et l'érosion côtière fait des ravages. Elle enlève plus d'un demi-mètre de rivage par an.

Point Pleasant servait à protéger le port d'Halifax. Photo : Gracieuseté : ScotiaSites

Certaines fortifications sont maintenant menacées et d'ici une décennie, elles pourraient disparaître sous l'eau.

Et quand on ne les verra plus, William Breckenridge croit que le passé du site sera oublié.

La Municipalité régionale d'Halifax a alloué un quart de million $ à un plan d'amélioration du littoral pour préserver le parc.

L’historien espère que les fortifications côtières et le patrimoine qu'elles représentent seront sauvés plutôt que démolis ou abandonnés aux vagues.

D’après un reportage de Rebecca Martel