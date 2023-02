Québec dépose son projet de loi pour limiter le recours aux agences privées en santé

Les organismes de la santé et des services sociaux ne pourront plus recourir aux services d'agences de placement de personnel ou à de la main-d'oeuvre indépendante, sauf dans les cas prévus par un règlement du gouvernement.

Lors du dépôt du document à l’Assemblée nationale, le ministre Dubé a expliqué que la nouvelle loi donnera également le pouvoir au gouvernement de déterminer, toujours par voie de règlement, la période durant laquelle un organisme peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante.

« Les règlements pourront varier selon les catégories d’organismes, les régions sociales sanitaires ou les territoires. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Christian Dubé doit s'adresser aux médias à 11 h pour donner davantage de détails sur ce projet de loi.

Exode du personnel de la santé

Aux prises avec un exode des travailleurs de la santé qui désertent le réseau public en raison de la charge de travail, des horaires difficiles et du temps supplémentaire obligatoire, – une mesure d'exception érigée en modèle de gestion – , le gouvernement du Québec se retrouve aujourd’hui avec des établissements de santé dépendants des agences privées qui leur fournissent le personnel nécessaire au maintien des soins.

Une situation qui oblige le gouvernement à dépenser d’importantes sommes d’argent supplémentaires pour assurer le fonctionnement du réseau public, torpillé par le manque de personnel et une bureaucratie qui plie sous son propre poids.

Plusieurs agences privées réclament aujourd'hui 100 $ l’heure, et parfois plus, pour les services d’une infirmière ou d'un infirmier, et ce à temps régulier. C'est nettement plus que ce que coûte le personnel du réseau public qui est par ailleurs de plus en plus nombreux à déserter le réseau pour se joindre à ces mêmes agences, en quête de meilleures conditions de travail.

Selon une analyse de données des CISSS et des CIUSSS réalisée par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ , le gouvernement du Québec a dû verser 3 milliards de dollars supplémentaires à des agences de placement privées entre 2016 et 2022 pour combler les besoins de personnel dans le réseau de la santé.

Conscient du problème, ce n'est pas la première fois que le gouvernement Legault s'attaque au recours grandissant à des agences de placement dans le réseau public de santé.

Pas plus tard qu’en octobre 2021, le ministre Dubé avait notamment obligé les établissements du réseau de santé de la grande région de Montréal et de la Capitale-Nationale à mettre en place des mécanismes pour réduire leur recours à des agences de placement privées afin de répondre à leurs besoins en personnel. Le tarif consenti aux infirmières d'agence avait aussi été plafonné à 72 $ l'heure jusqu'au 31 décembre 2022.

Force est d’avouer, presque 16 mois plus tard, que ces mesures n’ont pas porté fruit.