Le Nouveau-Brunswick annonce encore un surplus budgétaire record, cette fois de 862 M$

Comme c’est maintenant son habitude, le ministre Ernie Steeves a présenté un état des finances publiques beaucoup plus positif que ce qu’il avait prévu dans son budget du printemps.

Ainsi, pour 2022-2023, le ministre prévoit maintenant un surplus budgétaire de 862,6 millions de dollars. Au mois de mars, il avait toutefois prévu un surplus de seulement 35,2 millions de dollars, soit 24 fois moins.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Blaine Higgs a systématiquement enregistré des surplus budgétaires plus élevés que ce qui avait été prévu. Les surplus atteignent maintenant, année après année, des records historiques et s'approche du cap du milliard.

L’économie du Nouveau-Brunswick s’est rétablie beaucoup plus rapidement que prévu. D’ailleurs, des records ont été établis sur le chapitre de la croissance de la population. Ces facteurs ont largement contribué à l’amélioration des résultats du côté de nos recettes fiscales , explique le ministre Steeves.

Des revenus plus élevés

L’augmentation du surplus budgétaire s'explique par une augmentation plus importante que prévu des recettes. Le ministre Steeves estime que les recettes fiscales seront de 1 milliard de dollars plus élevées que ce qu’il avait prévu en mars 2022.

Le ministre des Finances Ernie Steeves a présenté son budget le 22 mars 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Cette hausse est attribuable à une croissance plus soutenue de l’économie, selon le ministre, ainsi qu’à une croissance démographique.

L’impôt sur le revenu des sociétés devrait être de 468 millions de dollars plus élevé que prévu, et celui sur le revenu des particuliers devrait être de 423 millions de dollars plus élevé.

Les revenus tirés de la taxe de vente harmonisée devraient grimper de 130 millions de dollars.

Aussi, le Nouveau-Brunswick obtiendra davantage du gouvernement fédéral. Les transferts en santé et en matière de programmes sociaux devraient augmenter de 54 millions de dollars.

Une augmentation des dépenses

Dans l’ensemble, les dépenses devraient être de 240 millions de dollars plus élevées que prévu.

Cela est dû principalement à un dépassement de budget de 84 millions de dollars en santé, en raison des coûts supérieurs liés à la COVID-19, ainsi qu’aux efforts pour réduire les listes d’attente en chirurgie.

Le ministère de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail devrait voir son budget augmenter de 67 millions de plus que prévu, entre autres à cause du report de fonds fédéraux dans le programme Travail NB.

Au ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, un dépassement de coûts de 48 millions de dollars est prévu en raison des investissements supplémentaires dans le programme écoénergétique, qui concerne, entre autres, le programme de thermopompes.

L'annonce d'un programme de thermopompes fait augmenter les dépenses du gouvernement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Au Développement social, l’augmentation des prestations d’urgence pour le carburant et la nourriture devraient faire grimper le budget de 43 millions.

Enfin, en Éducation, l’augmentation du nombre d’élèves, entre autres, a entraîné un besoin plus grand de personnel. Les dépenses devraient donc augmenter de 24 millions de dollars.

La prudence encore de mise

Le ministre des Finances estime que, malgré plusieurs années de surplus budgétaires record, le Nouveau-Brunswick doit rester prudent fiscalement.

L’inflation se situe à un niveau sans précédent en quarante ans, les pénuries de main-d’œuvre persistent et les taux d’intérêt ont augmenté de manière significative au cours de la dernière année. Il est de plus en plus évident qu’un ralentissement économique est à l’horizon , prévoit le ministre Steeves.

Ainsi, cette année, Ernie Steeves prévoit, une fois de plus, une réduction majeure de la dette. Il estime que cette réduction sera de 749 millions de dollars, ce qui réduirait la dette à 11,6 milliards de dollars.

Avec des informations d’Alix Villeneuve