Certaines mesures de sécurité toujours présentes dans les bureaux de députés

Les députés fédéraux ne font plus face à la tension causée par les mesures sanitaires, mais doivent toujours gérer des citoyens qui peuvent être agressifs et qui les forcent à maintenir certaines mesures de sécurité.

Un an après les manifestations du convoi des camionneurs à Ottawa, la tension a quitté la capitale fédérale et le ton s’est adouci entre les personnes insatisfaites des mesures sanitaires et les élus un peu partout au pays.

Dans le bureau du député fédéral de Nickel Belt Marc Serré, le ton a définitivement baissé depuis la fin du convoi, mais le député doit quand même encore gérer certains cas de personnes agressives qui visitent ses bureaux à Val-Caron et Sturgeon Falls.

Marc Serré est le député fédéral de Nickel Belt. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le ton est quand même un peu réduit, en comparaison avec l’an passé, mais quand même il y a des gens qui se permettent d’être agressifs avec mon personnel, et c’est quelque chose que j’essaie de régler , explique-t-il.

Il précise que ces interactions ne représentent peut-être que cinq pour cent des visites à son bureau de député, et que les autres visiteurs font normalement preuve de civisme.

Ces interactions plus violentes forcent le bureau de circonscription à s’attaquer au problème.

Il y a quand même une politique de zéro tolérance pour la violence dans nos bureaux, parce qu’on a eu différentes menaces directement au bureau , ajoute-t-il.

La députée d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Carol Hughes, a elle aussi dû mettre en place des mesures pour s’assurer de la sécurité de son personnel.

Avec ce qui est arrivé avec le convoi, ça a forcé les bureaux des députés dans une situation où on devait réexaminer la sécurité de nos travailleurs et des gens qui viennent nous voir aussi , dit-elle.

On a ajusté nos bureaux pour s’assurer qu’il y a de l’espace entre la personne et nos adjoints , ajoute-t-elle.

Mme Hughes affirme que son bureau est équipé de systèmes de sécurité comme des vitres et des boutons pour contacter la police en cas de besoin.

Elle indique qu’une situation de violence a eu lieu dans ses bureaux de circonscription. Il ne s'agissait cependant pas pas d’un enjeu avec le convoi, mais de quelqu’un qui avait un problème de santé mentale .

Mais Mme Hughes et le député de Nipissing-Timiskaming, Anthony Rota, s’entendent pour dire que cette situation touche d’abord et avant tout un petit nombre de personnes pour une majorité d’interactions courtoises.

M. Rota indique que beaucoup de gens qui font affaire avec le bureau d’un député peuvent vivre une situation difficile qui peut les rendre à fleur de peau.

La plupart des gens sont vraiment contents quand c’est fini, mais quand ils appellent, il y a une certaine frustration , explique-t-il.

Anthony Rota est le député de Nipissing-Timiskaming. Photo : Bureau d'Anthony Rota

M. Rota, à titre de président de la Chambre des communes, avait dû changer sa routine pour se rendre entre son domicile et le parlement canadien lors du convoi de la liberté.

Il avoue que la situation s’est beaucoup calmée depuis .

La sécurité des députés relève du Service de protection parlementaire et en partie du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.

Ces deux bureaux offrent certains services comme des évaluations de sécurité, de l’équipement et des formations.

Mais selon Amélie Crosson, gestionnaire des communications à la Chambre des communes, les détails de ces mesures ne sont pas disponibles pour des raisons de sécurité.

Avec les informations de Frédéric Projean.